“Deniz Sigortaları Paneli” düzenlenecek

12 Şubat Çarşamba günü İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis salonunda gerçekleştirilecek olan panelin moderatörlüğünü KOSDER Y.K 2.Başkanı Pınar Kalkavan yapacak. Panelde konuşmacı olarak ise Banu Ökem, Ali Çakır, Gürhan Kulle, Erdem Atabey ve Çağdaş Kırcalı yer alacak.

Panelin başlıkları ise şöyle:

1.Tekne makina sigortaları – ITC Hulls 1/10/83 ve ITC Hulls 1/11/95 versiyonları arasındaki temel farklar,

2.Tekne makina sigortalarını daraltan veya genişleten klozlar,

3. “FPA – Free From Particular Average Unless...”,

4. Additional Perils”,

5. Çatışma mesuliyet ve Harp P&I riskleriniz hangi poliçelerinizde teminatta?,

6. P&I poliçelerinde dikkat edilmesi gereken teminat şartları,

7. FDD sigortası ihtiyacı,

8. Loss of Hire sigortaları,

9. Mesleki sorumluluk sigortaları,

10. Yeni gelen Marine Cyber Attack Clause’u,

11. Artan çevre kirliliği cezaları,

12. K&R (Kaçırılma ve Fidye Sigortası),

13. P&I ve H+M açısından IMO 2020.

Vira Haber