100 yıl önce Bermuda Şeytan Üçgeninde kaybolan gemi bulundu

Bir grup deniz arkeoloğunun, Bermuda Şeytan Üçgeni olarak bilinen bölgede enkazını bulduklarını söyledikleri SS Cotopaxi adlı ticari gemisi 1925 yılında mürettebatıyla kaybolmuştu. Yaklaşık 100 yıl önce kaybolan geminin enkazına ise Science Channel televizyonun yaptığı bir dizi sayesinde ulaşıldı.

SS Cotopaxi için yıllardır süren arama çalışmaları, Science Channel televizyonunun “Batık Sırları” adlı dizinin ilk bölümüne konu oldu. Science Channel, geminin arama çalışmalarını konu alan dizisi için araştırmalarda bulunurken geminin sigorta şirketi kayıtlarına ulaştı. Ulaşılan kayıtlarda geminin limandan çıktıktan 2 gün sonra imdat sinyalleri gönderdiği bilgisini elde etti. Science Channel, resmi açıklamasında “Değerlendirmeler yaptıktan ve tüm delilleri inceledikten sonra SS Cotopaxi’nin son sığınağını bulduğumuz sonucuna vardık” dendi. Araştırmacılar 35 yıl önce Florida Eyaleti’nin St. Augustine şehri açıklarında bulunan geminin SS Cotopaxi olduğuna karar verdi.

Bölgedeki gizemli anormallikler yüzünden burada sıkça gemi ve uçakların kaybolduğuna inanılan Bermuda Şeytan Üçgeni, Atlantik Okyanusu’nun batısında Florida, Bermuda adaları ve Porto Riko arasında yer alan bölgedir.

Vira Haber