Saha Expo ve DAMISE İş Birliği ile Dijital Vitrin'de Yer Alan Firmalar Sınırları Kaldırıyor

Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma sanayi kümelenmesi olan SAHA İstanbul tarafından, Cumhurbaşkanlığı himayelerinde ve Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılımı ve desteği ile düzenlenen uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı SAHA EXPO, firmaların küresel ölçekte varlığını güçlendirmek ve katılımcıların ürün ve hizmetlerini geniş kitlelere ulaştırarak, sektörün ihracatını artırmak amacıyla yeni nesil sektörel arama motoru ve pazaryeri olan DAMISE ile iş birliği gerçekleştirdi.

Türkiye'nin yükselen savunma ve havacılık ürün ve hizmetlerini uluslararası platformda sergilemek ve bağımsız üretim gücünü desteklemek amacıyla DAMISE ile iş birliği yapan SAHA EXPO fuarı, 22-26 Ekim 2024 tarihleri arasında hem fiziksel fuar alanı olan İstanbul Fuar Merkezi’nde hem de DAMISE DİJİTAL VİTRİN ile dijital ortamda yapılacaktır.

SAHA EXPO fuarı, DAMISE ile yürütülen iş birliği kapsamında DAMISE DİJİTAL VİTRİN’e taşıyarak dünyanın dört bir yanındaki sektör paydaşların ve potansiyel alıcıların fuara ve katılımcılarına dijital ortamda erişim imkanı sunmaktadır. Bu sayede sınırları ortadan kaldırarak küresel çapta iş fırsatları ve iş birliklerinin önünü açacaktır.

DİJİTAL VİTRİN fuarla ilgili tüm tanıtım dokümanları, videolar, paneller, duyurular ve iş birliği protokollerini dijital olarak sergileyerek, etkinlik zamanı ve sonrasında erişilebilir olmasını sağlamaktadır. SAHA EXPO fuarına dijital ortamda katılan firmalar, sektörel ürün ve hizmetlerini tüm detaylarıyla sergileyeceklerdir.

SAHA EXPO ve DAMISE DİJİTAL VİTRİN İş Birliğinin Katılımcılara Sağlayacağı Yenilikçi Fırsatlar Nelerdir?

DAMISE DİJİTAL VİTRİN üzerinden, fiziksel olarak düzenlenecek SAHA EXPO fuarına eş zamanlı ve sonrasında erişim sağlanabilecektir. Fuara dair tüm etkinlikler (lansman, tanıtım dokümanları, videolar ve afişler vb etkinliğe ait materyaller) DİJİTAL VİTRİN’de sergilenerek katılımcı ve ziyaretçilerin dilediğinde görüntüleyebilmesi adına kalıcı olarak sergilenecektir.

Böylece, SAHA EXPO'nun fiziksel fuarında tanıtılan ürün ve hizmetler, fuar süresince sadece sınırlı bir süreyle sergilenmekle kalmayıp, fuara fiziksel olarak katılamayan ulusal/uluslararası katılımcı ve ziyaretçiler Dijital Vitrin’deki fuar etkinlikleri (paneller, ürün tanıtımları, B2B görüşmeler), firmaları, ve ilgilendikleri ürün ve hizmetleri çevrimiçi olarak görüntüleyebileceklerdir. Ayrıca, teknik içerikler dahil tüm detayları inceleyerek firma yetkilileri ile doğrudan iletişime geçme imkanı bulabilirlerdir.

DİJİTAL VİTRİN’de yer alan firmalar ürün ve hizmetlerini sektör spesifik özellikleri ve tüm teknik detaylarıyla (uluslararası standartlar, teknik bilgiler, sertifikalar, test belgeleri, kullanım kılavuzlar vb.) sergileyebilme, ürün ve hizmetlere ait bilgileri güncelleme imkanına sahip olacaktır.

SAHA EXPO fuarında sergilenecek olan yeni ürünler ve hizmetler DİJİTAL VİTRİN'de “NEW PRODUCT” başlığı altında özel rozetle sunulur. Böylelikle en yeni ürünler öne çıkarılarak diğer katılımcı ve ziyaretçiler tarafından kolaylıkla görüntülenebilmesi sağlanacaktır.

Fuar kapsamındaki tüm etkinlikler, paneller ve benzeri yayınlar DİJİTAL VİTRİN’de eş zamanlı olarak sunulacaktır. Tüm içeriklere anlık ya da fuar sonrasında erişim sağlanması mümkün olacaktır. Bu, etkinliğe katılım sağlayamayan ulusal ve uluslararası sektör firmaları ve profesyonellerinin etkinliği takip etmesini kolaylaştıracak önemli unsurlardan biridir.

SAHA EXPO fuarı sürecinde yürütülen birbirinden değerli etkinliklerin heyecanı DAMISE DİJİTAL VİTRİN'de yaşamaya devam edecektir. Katılımcılar, etkinliklere ve panellere anında erişim sağlayarak, fuar boyunca gerçekleşen tüm önemli gelişmeleri ve sunumları kaçırmadan takip edebileceklerdir. Fuar sonrasında da içeriklere ulaşabilme imkanı, profesyonellerin ve sektör firmalarının bilgiye ve yeniliklere erişimini sürdürülebilir kılarak, fuarın etkisini ve erişim alanını genişletecektir.

DİJİTAL VİTRİN’de Yer Alan Katılımcı Profilinize Ait İstatistiki Verilere Erişim Mümkün

DAMISE, DİJİTAL VİTRİN ile SAHA EXPO ve katılımcılar için etkinliğin verimliliğini ölçümlemeye olanak sağlayarak önemli istatistiki veriler sunacaktır. DİJİTAL VİTRİN katılımcı firmaların sergilediği ürün ve hizmetlerin detaylı bir dökümünü sunmanın yanı sıra, hangi ziyaretçilerin hangi firmaları, ürünleri veya hizmetleri incelediğini ve potansiyel alıcıların ilgi gösterdiği konuları detaylı bir şekilde raporlayacaktır. Bu verilerle, potansiyel müşteri kitlesini genişletmek, stratejik kararlar almak ve gelecekteki planlamalarda rehberlik sağlamak için değerli bir analiz aracı olarak kullanılabilir.

SAHA EXPO Katılımcıları DAMISE DİJİTAL VİTRİN ile Ulusal ve Uluslararası Sektör Firmaları Arasında Yerini Alıyor

SAHA EXPO fuarı sona erdikten sonra da DAMISE’de yer alan firma profilleri aktif olarak kullanılabilecektir. SAHA İSTANBUL veya SAHA EXPO’nun platformda gerçekleştireceği tüm etkinliklerde kayıtlı firma profilinizi, ürün/hizmetlerinizi tek tıkla sergileyebilmek mümkündür. Böylelikle, firmalar her bir etkinlik için ürün/hizmetlerini tekrar tekrar girmek zorunda kalmadan, bilgilerini dilediğinde güncelleyerek tüm etkinliklerde görünür hale getirebileceklerdir.

SAHA EXPO fuarı katılımcısı olarak sektörel arama motoru ve pazaryeri DAMISE’ye kayıt yaptıran firmaların, ürün ve hizmetlerine dair sertifikaları DAMISE tarafından standartlara ve kapsama uygunluğu kaynağından doğrulanarak, potansiyel müşterilerin ürün ve hizmetlere güven duymasına imkan sağlayacaktır.

Uluslararası ihalelere erişim ve filtreleme özelliği ile; sektör, ülke, faaliyet, tarih gibi kriterlere göre detaylı arama yapılabilecektir. Bununla birlikte Sektörel İçerikler bölümünde yer alan haber, rapor, etkinlik, yayın, duyuru ve blog yazılarını inceleyerek ulusal ve uluslararası sektörel gelişmeleri güncel olarak takip edebilmektedir.

SAHA EXPO fuarını dijitale taşıyan DAMISE DİJİTAL VİTRİN, fuar sırasında ve sonrasında sağladığı anlık erişim imkanı ile, katılımcıların uluslararası alanda daha fazla görünürlük sağlamasına ve sektördeki en son gelişmeleri takip etmelerine olanak tanımaktadır.

SAHA EXPO fuarının DAMISE DİJİTAL VİTRİN’de yer alan fuar alanını ziyaret ederek katılımcı firmalar tarafından sergilenecek olan ürün ve hizmetleri görüntülemek ve ulusal/uluslararası katılımcı sektör firmalarıyla birebir iletişime geçebilirsiniz.