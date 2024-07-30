Türkiye Kruvaziyer Turizminde Zirveye Oynuyor, 2024 Yılının İlk Yarısında Rekor Artış

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan alınan verilere göre, bu yıl ülkemize gelen kruvaziyer gemisi sayısında büyük bir artış yaşandı. Ocak ayında 19.986 kişiyle başlayan kruvaziyer turizminde Haziran ayında bu rakam 243.551 kişiye ulaşarak toplamda 574.509 yolcuya ulaştı. Camelot Maritime Yönetim Kurulu Başkanı Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, ‘‘Türkiye'nin güvenli ve cazip bir turizm destinasyonu olarak tanıtılması, bu artışın en önemli sebeplerinden biri olarak görülüyor. Yeni ve modern liman tesisleri, yüksek kaliteli hizmetler ve zengin kültürel mirasımız, kruvaziyer turistlerinin ilgisini çekmeye devam ediyor.’’ açıklamasını yaptı.

Türkiye'nin kruvaziyer turizmindeki bu büyük başarısı, ülkemizin dünya turizminde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre gelen yolcu sayısı 2024 ocak ayında 893 kişi olarak yıla başlarken haziran ayında bu sayı 17.764 olarak artış göstererek toplamda 40.139 kişi olmuştur. Giden yolcu sayısı ise ocak ayında 908 iken haziran ayında 19.408’e çıkarken toplam giden yolcu sayısı 46.490 olarak kaydedildi. Transit yolcu sayısı ocak ayında 18.185 iken haziran ayında 206.379 olarak toplamda 487.880 kişi olmuştur. Kruvaziyer turizmdeki yolcu sayısı toplamda ocak ayında 19.986 kişi olarak başlayıp haziran ayında 243.551 kişiye ulaşarak toplamda 574.509 kişi olarak kaydedildi. Bu artış, ülkemizin turizm sektörü için önemli bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.

Kruvaziyer Turizmi İçin Cazip Destinasyon

Türkiye'nin kruvaziyer turizmi alanındaki bu başarısı, gelecek yıllarda bu trendi devam ettirmek ve ülkemize daha fazla kruvaziyer turist çekmek için yeni stratejiler geliştirmeye devam edeceğini vurgulayan Emrah Yılmaz Çavuşoğlu, "Türkiye, tarihi ve doğal güzellikleri ile her zaman kruvaziyer turizmi için cazip bir destinasyon olmuştur. Özellikle İstanbul, Kuşadası, Bodrum ve Antalya gibi liman şehirlerimiz, kruvaziyer turizminin vazgeçilmez durakları arasında yer almaktadır. 2024 yılında bu sektörde yaşadığımız büyük artış, ülkemizin bu alandaki potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur. Bu başarının sürdürülebilirliği için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceğiz.’’ dedi.

Yılın İlk Yarısının Gözdesi Samsun

Yılın ilk yarısının sonunda toplamda kruvaziyer gemisi yolcu sayısı Samsun’da 10.852 kişi olurken, Trabzon 9.905 kişi, Sinop ise 1790 yolcu sayısı ile en çok tercih edilen limanlar arasında yer aldılar. 2024 yılı boyunca, kruvaziyer gemisi turizm faaliyetlerinin aratarak devam edeceğinin altını çizen Çavuşoğlu, ‘‘Kruvaziyer turizminin bu seviyeye gelmesinde sadece doğal ve tarihi güzelliklerimiz değil, aynı zamanda modern ve yüksek kaliteli liman tesislerimizin de büyük bir payı var. Limanlarımızda sunduğumuz hizmet kalitesini sürekli artırarak, misafirlerimize benzersiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Ayrıca, yerel kültürümüzü tanıtmak ve misafirlerimizin Türkiye'de geçirdikleri zamanın unutulmaz olmasını sağlamak için çeşitli etkinlikler ve turlar düzenliyoruz. Bu sayede, Türkiye'ye gelen her turistin ülkemize tekrar gelmek isteyeceğine inanıyoruz.’’ dedi.

Liman Şehirlerimizde Ekonomi Canlanıyor

Kruvaziyer turizminin bu denli büyük bir ivme kazanması, sadece turizm sektörü için değil, aynı zamanda Türkiye ekonomisi için de önemli bir katkı sağlıyor. Yerel esnaf, restoranlar, tur rehberleri ve ulaşım sektörü gibi birçok farklı sektör, kruvaziyer turistlerinden doğrudan fayda sağlıyor. Çavuşoğlu, "Kruvaziyer turizmi sayesinde yaratılan ekonomik hareketlilik, özellikle liman şehirlerimizde istihdamı artırarak yerel ekonomileri canlandırmaktadır. Bu artışın devamlılığı, ülkemizin ekonomik büyümesine de katkı sağlayacaktır. Gelecek yıllarda daha fazla yatırım ve yenilikle, kruvaziyer turizmini daha da büyütmeyi ve Türkiye'yi dünya çapında bir kruvaziyer destinasyonu haline getirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye'yi dünya çapında bir kruvaziyer merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." dedi.

Vira Haber