SAHA İstanbul’da “Yerli ve Milli” vurgusu

Sanayii ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, kurul toplantılarında söz aldılar; Türkiye’nin milli ve yerli sanayi ve havacılık sanayisi yönünde SAHA İstanbul’un kısa süre içinde kat ettiği yolu övdüler. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bakan Yardımcılısı Hasan Büyükdede ise Divan Başkanı oldu.

Toplantıda yerli ve millilik vurgusu ön plana çıkarken, üye firmaların Türk asıllı olmasına ağırlık veren tüzük değişikliği yapıldı. Öte yandan SAHA İstanbul’un fuar firması kurması karara bağlandı. Kurulacak firma, SAHA İstanbul yönetiminde fuar ve benzeri organizasyonları faaliyete geçirilmesinde yer alacak.

Genel Kurulda 2017-2018 yıllarına ait geçmiş dönem faaliyet bilançoları, gelir gider tablosu oy birliğiyle ibra edildi. Yeni dönem konusunda projeksiyonlar ve çalışmalar sunulurken yeni yönetim kurulunun yeni üyeleri seçildi. Tek bir liste üzerinden gerçekleşen oylamada liste oy birliğiyle onaylandı. Haluk Bayraktar’ın liste başı olduğu yönetim kurulu üyeleri iki yıllığına görev alacak. Yönetim Kurulu kendi aralarında ayrı bir toplantı yaparak görev dağılımını gerçekleştirecek.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu asil ve yedek üyeleri şu kişilerden oluşuyor;

SAHA YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE

1- BAYKAR - Haluk Bayraktar (Havacılık)

2- ASELSAN - Prof. Dr. Haluk Görgün (Elektronik)

3- AKIM METAL - Ali Fazıl Böyet (Makine İmalat)

4- STM – Murat İkinci (Danışmanlık)

5- ALTINAY - Hakan Altınay (Robotik)

6- GÖKSER HAVACILIK – Hilal Ünal Türkkan (Havacılık)

7- TRTEST – Bilal Aktaş (Test-Sertifikasyon)

8- OBSS – Zafer Şen (Yazılım)

9- SUNUM- Prof. Dr. Fazilet Vardar (Malzeme)

SAHA DENETİM KURULU ASİL LİSTE

1- ONUK TAŞIT – Ekber Onuk (Deniz Platformları)

2- ERMAKSAN – Ahmet Özkayan (Makine İmalat)

3- KAYALAR BAKIR – Cengiz Kaya (Metal)

SAHA YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTE

1- KORDSA - Dr. Deniz Kalaycı (Kompozit)

2- SADTEK – Atilla Sevil (Elektronik)

3- USEL MAKİNA – Uğur Şimşir (Makine İmalat)

4- ALUTEAM – Ebubekir Koç (Metal)

5- TAİS – Doğan Beşcan (Deniz Platfrom)

6- ARGOS AI – Ümit Karadeniz (Yazılım)

7- YALTEKSAN – İhsan Katırcı (Nano Malzeme)

8- TSE – Metehan Çalış (Test – Sertifikasyon)

9- KONSANTAŞ – Sevda Kayhan Yılmaz (Metal)

SAHA DENETİM KURULU YEDEK LİSTE

1- FRITERM – Metin Duruk (İklimlendirme)

2- MAVİJET – Mustafa Özkan (Makine İmalat)

3- HİPAŞ – Fikret Dalgakıran (Hidrolik)

Vira Haber