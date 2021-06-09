Şahika Ercümen’den Denizler İçin Acil Yardım Çağrısı

Geçen yıl 8 Haziran Dünya Okyanus Günü’nde UNDP Türkiye Sudaki Yaşam Savunucusu olan atanan Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, bu görevi üstlenmesinin birinci yıldönümünde, Dünya Çevre ve Okyanus Günleri vesilesiyle herkesi denizleri korumak için acilen eyleme geçmeye çağırdı.

UNDP Türkiye tarafından yayımlanan video ile su altındaki yaşam için çağrı yapan Şahika Ercümen, kirlilik, atıklar, aşırı avlanma, istilacı yabancı türler ve iklim değişikliği sebebiyle okyanuslar ve denizlerin her geçen gün oksijen kaybettiğini söyleyerek, “İyisiyle ve kötüsüyle İnsan Çağı’nda gezegeni bizler şekillendiriyoruz. Bu Çevre Günü ve Okyanus Günü’nde herkesi denizlerimizden başlayarak mavi gezegenimizi korumak için harekete geçmeye çağırıyorum” diye seslendi.

Şahika Ercümen’in seslendirdiği video, mavi derinliklerdeki ekosistemin büyüleyici görüntülerinin yanı sıra insanlık olarak yarattığımız ve suyun altındaki yaşam için büyük tehdit oluşturan sorunları, plastik kirliliği ve müsilaj gibi güncel problemleri de çarpıcı bir şekilde gözler önüne seriyor.

Şahika Ercümen geçtiğimiz bir yıl boyunca UNDP Türkiye ile el ele vererek denizlerin korunması konusunda farkındalık yaratmak, denizlerin sesi olmak için birçok faaliyete katıldı. COVID-19 döneminde artan deniz kirliliğine dikkat çekmek için İstanbul Boğazı’nda ve UNDP'nin Suriye Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Programı’ndaki “Sıfır Atık Projesi” kapsamında tarihi batık şehir Halfeti'de dalışlar yaptı. UNDP ve Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen “Denizel İstilacı Yabancı Türler Projesi” için Kaş’ta istilacı yabancı türlerin en istilacılarından biri olarak kabul edilen aslan balığının denizlere zararları konusunda farkındalık yaratmak için daldı. UNDP Türkiye ve Şahika Ercümen, Küresel Amaçlar’ın 14.’sü olan Sudaki Yaşam konusunda herkesi bilinçlendirmek ve davranış değişikliğini teşvik etmek amacıyla çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Vira Haber