Global, İlk Çeyrekte 307 Milyon TL Gelir Elde Etti

Global Yatırım Holding (GYH), 2021 yılı ilk üç ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre çeşitli iş kollarında yatırımlarıyla 4 kıta ve 12 ülkede faaliyet gösteren grup, ilk çeyrekte 73,6 milyon TL’lik IFRIC 12 etkisi hariç tutulduğunda, bir önceki yıla kıyasla yüzde 5 gerileyerek 307 milyon TL konsolide gelir elde etti. Yine aynı dönemde grup, 2020 yılı ilk çeyreğindeki 85,1 milyon TL’ye kıyasla 46 milyon TL tutarında amortisman, faiz ve vergi öncesi operasyonel kar (FAVÖK) elde etti.

Grubun açıklamasına göre, devir işlemleri Ocak 2021’de tamamlanan Antalya’da bulunan ticari liman Port Akdeniz’in, GYH’nin 2020 yılı birinci çeyrek finansalları üzerinde 52,7 milyon TL gelir ve 37,3 milyon TL FAVÖK ile önemli bir etkisi bulunuyor. 2020 yılı birinci çeyreğindeki Port Akdeniz etkisi hariç tutulduğu zaman, konsolide gelirler yıllık bazda yaklaşık yüzde 13 artacak, FAVÖK ise geçen yılın ilk çeyreği ile yaklaşık aynı seviyede gerçekleşecekti.

Naturelgaz karlılığını artırdı

Açıklamda verilen bilgiye göre, taşımalı doğal gaz pazarında faaliyet gösteren Naturelgaz, ilk çeyrekte yüzde 49 artışla 48,2 milyon metreküp sıkıştırılmış ve sıvılaştırılmış doğal gaz satışı gerçekleştirdi. Şirketin satış hacmindeki artış büyük ölçüde Şehir Gazı satışlarındaki büyümeden kaynaklandı. Bu dönemde Naturelgaz’ın gelirleri yıllık bazda yüzde 47 artarak 124,7 milyon TL'ye ulaştı. Artışta SOCAR LNG’nin satın alınması ile LNG gelirlerinin yansıması etkili oldu. Bu çeyrekte, gaz işkolunun FAVÖK'ü yüzde 56 artışla 22,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 16,7 olan FAVÖK marjı ise yüzde 17,8’e yükseldi.

Holding'in COVID-19'dan en çok etkilenen iş kolu liman işletmeciliği oldu. Liman işletmeciliği gelirleri (73,6 milyon TL IFRIC-12 muhasebe standardının etkisi hariç) 2021 yılı ilk çeyrek sonunda yüzde 78 daralmayla 28,9 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Liman işletmeciliği iş kolunun geçen yılın aynı döneminde 62,9 milyon TL olan konsolide düzeltilmiş FAVÖK’ü ise eksi 20,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.

Elektrik üretiminde gelirler yüzde 40 arttı

Global Yatırım Holding'in enerji üretimi işkolunda yılın ilk çeyreğinde gelirlerini yüzde 40 arttırarak 76,5 milyon TL seviyesinde açıklandı. Bu artışta ise portföydeki tüm enerji santrallerinde gerçekleşen olumlu performans etkili oldu. Elektrik üretimi işkolu, tüm tesislerde gerçekleşen üretim ve verimlilik sayesinde geçen sene aynı dönemde açıkladığı 10,9 milyon TL’ye kıyasla 2 katından fazla artış göstererek 25,8 milyon TL FAVÖK açıkladı.

99 bin 430 ton maden satışı gerçekleştirildi

Maden işkolu ise yılın ilk üç ayında COVID-19 nedeniyle yıllık bazda yüzde 16 talep daralmasına bağlı olarak 99 bin 430 ton satış gerçekleştirdi. Bu iş kolu yılın ilk üç ayında geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre gelirlerini yüzde 21 artırarak 29 milyon TL olarak; FAVÖK’ünü ise iki katın üzerinde artırarak 11,2 milyon TL seviyesinde açıkladı. Ayrıca FAVÖK marjı ise geçen seneki yüzde 18,8’e kıyasla yüzde 38,7 seviyesinde gerçekleşti.

COVID-19'dan olumsuz etkilenen diğer faaliyet alanı ise gayrimenkul iş kolu oldu. Gayrimenkul iş kolu geçen yılın aynı dönemine göre sırasıyla 9,8 milyon TL ve 3,9 milyon TL'ye kıyasla 5,3 milyon TL gelir ve 0,4 milyon TL FAVÖK elde etti. Operasyonel performansta COVID-19'a karşı alınan güvenlik önlemleri nedeniyle düşen kira gelirleri ve gayrimenkul satışlarından elde edilen gelirler etkili oldu.

Menkul kıymet ve varlık yönetimi FAVÖK’ü 5’e katladı

Menkul kıymet ve varlık yönetimi işkolu ise ilk çeyrekte de işlem hacmindeki artış ile başarılı bir performans sergilemeye devam etti. Gelirler ilk çeyrekte yüzde 116 artarak 42,1 milyon TL seviyesinde gerçekleşti; FAVÖK ise geçen seneki 4,7 milyon TL’ye kıyasla neredeyse 5 kat artışla 21,3 milyon TL olarak açıklandı. Güçlü operasyonel performans, işlem hacmindeki artış ve etkin maliyet yönetimine bağlı olarak gerçekleşti.

'Krizin etkilerini azaltmak için hızlı önlemler aldık'

Sonuçları değerlendiren Global Yatırım Holding Mali İşler ve Finansman’dan sorumlu Grup Direktörü Ferdağ Ildır, “İlk çeyrek performansı COVID-19’dan etkilenmeye devam etti. Dinamik iş modelimiz sayesinde, uzun vadeli hedeflerimizi etkilemeden, krizin etkilerini olabildiğince azaltmak için hızlı önlemler aldık. Önceliğimiz; bilançomuzu güçlü tutmak, sermaye dağıtımına yönelik disiplinli yaklaşımımızı sürdürmek ve tüm şirketlerimizde 2021 yılı için nakit akışı yaratmak. Ayrıca tüm operasyonlarımızda temkinli ve etkin bir yönetim yaklaşımı uygulanacak. Geçmişte birçok krizi atlattık. Özellikle bu, şimdiye kadarki en uzun ve en bilinmeyen olanı. Geçmişte bize iyi hizmet eden sağlam temellerimiz, bugün ve gelecekte bize yine yol gösterecek.” diye konuştu.

Vira Haber