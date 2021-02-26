Sahil Güvenlik, 2020'de 12 Bin 655 Hayat Kurtardı

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında denizlerdeki faaliyetlerine ilişkin bir açıklama yayınladı.

Buna göre, 1 Ocak-31 Aralık 2020 tarihleri arasında geri itme olayları dahil olmak üzere denizlerde yaşanan 935 arama kurtarma olayında düzensiz göçmenler de dahil 12 bin 655 kişinin hayatı kurtarıldı.

2019 yılında 662 olayda toplam 4 bin 592 kişinin hayatı kurtarılırken, 2020 yılında olay sayısında yüzde 41 oranında bir artış yaşandı ve kurtarılan kişi sayısında da yüzde 176 oranında artış meydana geldi.

11 BİNİ GÖÇMENLER

2020 yılında kurtarılan 12 bin 655 kişinin Yunanistan'ın geri itme olaylarında kurtarılan göçmenler de dâhil olmak üzere 11 bin 494’ünü düzensiz göçmenler oluşturdu.

PANDEMİ VE HAVA ŞARTLARI ENGEL OLMUYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı, küresel düzeyde yaşanan pandemi koşullarına rağmen özellikle ağır deniz ve hava şartlarında yaralıların, hastaların sağlık kuruluşlarına ulaşımının zorlaştığı durumlarda kendisinden talep edilmesi halinde tıbbi tahliye faaliyetlerine de destek oluyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2020 yılında 181 olayda 186 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi, acilen yardıma ihtiyacı olan hasta ya da yaralılar adalardan ve seyir halindeki gemilerden en yakın sağlık kuruluşuna intikal ettirilerek zaman kaybetmeksizin tıbbi yardıma ulaşmaları sağlandı.

Vira Haber