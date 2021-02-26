İsrail Tarihinin En Büyük Çevre Felaketinden Kurtarılan Kaplumbağalara 'Mucize' Tedavi

Sputnik'te yer alan haber göre İsrail'in Akdeniz kıyı şeridini kaplayan katran öbekleri yüzünden ölüm tehlikesi geçiren kaplumbağalar mayonezle tedavi ediliyor.

YARATICI BİR YÖNTEM

Kaynağı araştırılan bir petrol sızıntısı sonucu 195 kilometrelik kıyı şeridine yapışan katran öbeklerinin yaban hayata büyük zarar verirken deniz kaplumbağalarının da canını aldı.

Kurtarılan ve katrandan temizlenen kaplumbağaların iç organlarını ve sindirim sistemini de bu zehirli maddeden temizlemek için yaratıcı bir yöntem bulundu.

TEDAVİ BİTİNCE DENİZE SALINACAKLAR

İsrail Doğa ve Parklar İdaresi'ne bağlı Deniz Kaplumbağası Kurtarma Merkezi'nde tıbbi asistan olarak çalışan Guy Ivgy, burada tedavi edilen 11 kaplumbağanın soluk boruları dahil içleri ve dışları tümüyle katran dolu halde getirildiğini, zehirli maddeyi hayvanların solunum yollarından temizlediklerini ve sindirim sisteminden çıkması için de bir yöntem bulduklarını belirterek ekledi:

"Onları sindirim sitemini temizleyip katranı parçalayan mayonez gibi maddelerle besliyoruz."

Bir-iki hafta sürmesi beklenen tedavi sürecinin ardından deniz kaplumbağaları tekrar suya bırakılacak.

Vira Haber