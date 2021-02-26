Uzmar'ın İnşa Ettiği Kurtarma-14 Suyla Buluştu

UZMAR Tersanesi’nin Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) için inşa ettiği Kurtarma 14 römorkörü bugün denize indirildi. Pandemi koşullarından dolayı tören yapılmazken, suya indirme UZMAR’ın YouTube kanalından canlı yayınlandı.

Dünyada kendi sınıfında denizcilik, manevra ve eskort kabiliyeti en yüksek römorkörler olarak kabul gören, son teknolojiler ile donatılmış RAstar 3200W serisi römorkörlerin temel hizmetleri; gemi kurtarma hizmetleri, eskort hizmetleri, römorkaj hizmetleri, çekme ve itme hizmetleri, liman hizmetleri, yangın söndürme hizmetleri, hazırda bekleme (stand-by) hizmetleri olarak belirtilmekte. Her bir gemi, iki adet değişken pitchli ASD pervaneyi tahrik eden, iki adet deniz tipi dizel makine ile sevk edilecek.

BOĞAZLARIN EMNİYETİ

Yılda 50 bin geminin geçtiği Türk boğazlarının can ve mal emniyetinin çok önemli olduğunun altını çizen UZMAR Tersane Müdürü Orhan Kum, “Yeni inşa iki römorkör ile burada pay sahibi olacağımızı düşünüyorum” dedi.

KIYI EMNİYETİ YOL GÖSTERİYOR

UZMAR Proje Müdürü Burak Bölükbaşı ise Kurtarma 14’ün 32 metre boya ve 80 ton çekme gücüne sahip olduğunu söylerken, UZMAR Dizayn Müdürü Gökhan Kamer da Kıyı Emniyeti proje kontrol heyetinin tecrübelerini kendilerine aktarmalarıyla daha iyi biri dizayna ulaştıklarını ve bundan sonraki projeler için de yol gösterici olduğunu söyledi.

PANDEMİYE RAĞMEN GECİKME OLMADI

Kurtarma 13‘ün ardından ikinci gemi olan Kurtarma 14’ün de tam zamanında suya indirildiğini ve pandemiye rağmen tarihlerde sapma olmadığını Planlama Müdürü Arif Volga Kaya, istasyon bazlı seri üretim sayesinde yüksek verim ve kaliteyi tutturduklarına işaret etti.

EN ÜSTÜN RÖMORKÖRLER

UZMAR Projeler Direktörü Mahsuni Gümüş ise Türk devleti için inşa ettikleri römorkörlerin kendi sınıflarında en üstün römorkörler olduğunu ve emniyet, acil müdahale ile refakat hizmeti vereceğini bildirdi. Gümüş, “Türk boğazları ve Türk denizlerinde önemli bir eksikliği giderecek” dedi.

Vira Haber