Sahil Güvenlik Komutanlığından Yasa Dışı Avcılığa Ağır Ceza

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2020 yılının ilk 6 ayında, 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası kesildi.

6 MİLYON 550 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Denizlerimizde kanunları uygulamaktan sorumlu tek genel kolluk kuvveti olan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Kanunda yapılan değişiklikler doğrultusunda 2020 yılının ilk 6 ayında 9 bin 700 denetim gerçekleştirdi.

Yapılan denetimlerde; yasa dışı avcılık faaliyetinde bulunan 1549 kişiye 6 milyon 550 bin lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde ayrıca, yasa dışı avcılıkla elde edilen yaklaşık 600 kasa su ürününe el konuldu, yaklaşık 1,5 ton canlı deniz patlıcanı ile 1 ton canlı akivades denize iade edildi, avlanma ruhsatına sahip olmayan ve kurallara uygun avlanmayan 71 adet gemiye el konularak mülkiyeti kamuya geçirildi" denildi.

Etkin mücadele sonucunda yasa dışı avlanmada yüzde 50 oranında bir azalma olduğu belirtilen açıklamada, "Bereketli denizler için atılan sağlam bir adım olan ve artan yaptırımları içeren yeni düzenlenmelerin yürürlüğe girmesiyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yasa dışı su ürünleri avcılığı tespit sayısında önceki döneme oranla yüzde 50'den fazla bir azalma dikkat çekiyor.

2019 yılının ilk altı ayında yasa dışı su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunan 3 bin 262 kişi sayısı 2020 yılında 1549'a, uygulanan 11 milyon idari para cezası ise 6 milyon 550 bin liraya düşmüştür." Denildi.