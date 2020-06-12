Çadırları Hazırlayın Gidiyoruz! Doğa Tutkunları İçin Türkiye’nin En Güzel Kamp Alanları

Malum İstanbul’da yaşayıp da kaostan uzaklaşmak her zaman maddi açıdan çok mümkün olmuyor. Hem doğanın keyfini en saf haliyle tatmak, hem de ekonomik yoldan kafa dinlemek isteyenler, yalnız değilsiniz.

Sıcaktan bunaldığımız bu yaz günlerinde egzozları kaosu, salgını arkada bırakıp, bir geceliğine bile olsa tertemiz doğanın kucağında olmak isteyenlere, çadırı sırtlayıp gidebilecekleri mis gibi kamp alanlarını hazırladık. Oksijeniniz bol olsun.

1-KIYIKÖY

İstanbul’a yaklaşık 140 km uzaklıkta ve Kırklareli ilimize bağlı. Bu tatlı sahil beldesine İstanbul’dan yaklaşık 2 saatte Çerkezköy-Saray karayolu üzerinden ulaşılıyor. Yaz aylarında gittiğinizde buranın dalgalı denizine de girebilir, biraz Karadeniz’in tuzunun tadına bakabilirsiniz.

2- İĞNEADA

Kıyıköy’ü geçip ilerleyince dünyanın nadir doğal harikalarından biri olan İğneada Longoz Ormanları’na ulaşabiliyorsunuz. Büyülü longoz ormanlarının içinde binlerce yıldızın ışığı altında uyuyabilir ve tertemiz bir sabaha uyanıp denizin tadını çıkarabilirsiniz.

3-ŞİLE

Şile, İstanbul’dan kaçıp en hızlı sürede gidebileceğiniz kamp bölgelerinden biri. Trafik durumu ve bulunduğunuz konuma göre değişse de, ortalama 1 saatte Şile’ye ulaşabilirsiniz. Burada birden fazla kamp alanı bulabilirsiniz.

4-AĞVA

Şile’yi geçtikten en fazla yarım saat sonra Ağva’ya varırsınız. Burası İstanbulluların bol bol ziyaret ettiği bölgeler arasında. Yani çok da kentten bağımsız, bakir bir alan beklememek lazım. Yine de temiz hava ve yeşil alana doyabileceğiniz bir yer.

5-İNÖNÜ YAYLASI

Kocaeli ilimize bağlı olan Yuvacık İnönü Yaylası’da tesis falan bekliyorsanız yanılıyorsunuz. Tam bir doğa harikası olan ve İzmit’e 40 km’lik bir mesafede bulunan İnönü Yaylası’nda bol ağaçlı bir orman, temiz doğal su kaynakları, küçük patikalar, mağaralar ve sessizlik bulabilirsiniz.

6-POLENEZKÖY

İstanbul’a yakın olup kamp yapabileceğiniz alanlardan biri olan Polonezköy, sakinliği ile sizi kendine hayran bırakacaktır. Orman içindeki yürüyüş parkurunda mutlaka tur atmalısınız.

7- SAKARYA POYRAZLAR GÖLÜ

Çocuklu kampçılar için uygun seçeneklerden biri olan Sakarya Poyrazlar Gölü’ne İstanbul’dan 2,5-3 saatte varılabiliyor. Sakarya il merkezine 8 km uzaklıktaki Poyrazlar Gölü çevresi kamp yapmaya oldukça elverişli bölgelerden biri.

8-KİLYOS

İstanbul’dan çok uzaklaşmadan kafanızı dinleyebileceğiniz en güzel yerlerden biri de Kilyos. Kilyos denince akla ilk olarak deniz güneş kumsal gelse de, buraya çadırınızı götürüp mis gibi kamp da yapabilirsiniz. Bölgede birçok kamp alanı bulunuyor.

9- UÇMAKDERE

İstanbul’dan yaklaşık 3 saatte gidebileceğiniz Uçmakdere, Tekirdağ’a bağlı. Adrenalin tutkunları için de yamaç paraşütü yapabileceğiniz nadir bölgelerden birisi. Çadırınızı kumsalda istediğiniz bir yere veya çınar ağaçlarının arasındaki küçük kamp bölgesine kurabilirsiniz.

10- PÜRENLİ YAYLASI

Düzce’nin Gölyaka ilçesi sınırlarında bulunan Pürenli Yaylası’na İstanbul-Ankara otoyolunu kullanarak önce Gölyaka’ya varıp, sonrasında 1500 metre yüksekliğindeki Pürenli Yaylası’na tırmanmanız gerekiyor. Kulağa biraz zahmetli gibi gelse de aslında değil, bize güvenebilirsiniz. Gittiğiniz yola kesinlikle değecek ve yemyeşil, mis gibi bir düzlükte kampın keyfini çıkaracaksınız.

Vira Haber