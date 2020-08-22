AVS’den Doğalgaz Rezervi Açıklaması

30 yılı aşkın tecrübesiyle hem denizcilik endüstrisinin farklı alanlarında hem de dünya çapında hizmet veren AVS, Karadeniz'de keşfedilen 320 milyar metreküp doğalgaz rezervine ilişkin tebrik mesajı yayınladı. Mesajında, “Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile ülkemizin yarınlara çok daha güçlü gireceğine inancımız tam”dır diyen AVS Yönetim Kurulu Başkanı Abdulvahit Şimşek, ülkemizin milli enerji ve maden politikasını her daim desteklediklerini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nihayet emekler karşılıksız kalmadı, Rabbim bu güzel haberle milletimizin yüzünü güldürdü. Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz rezervlerinin vülkemize ve milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını en kalbi duygularımızla temenni ediyoruz.

Dileriz ki gücünüz artsın, emekler zayi olmasın, daha nice güzel haberlerle geleceğimizin önü daha da açılsın.

Bu hizmette üzerimize düşen göreve her zaman hazır olduğumuzu yinelerken, tebriklerimizi ve sonsuz saygılarımızı sunuyor, kabulünü arz ediyoruz."