 'Sahil Yaşam Parkı' denizcilerden tam not aldı

Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Başkanı Ahmet Çetin, proje içerisinde amatör deniz sporunun düşünülmesinin yerel yönetimde bir ilk olduğunu söyledi. Başkan Çetin, "Hafta sonu denize açıldığımda , Konyaaltı Sahili'nin müthiş görüntüsüne hayran kaldım. Bir denizci olarak yapılan projeden gurur duydum" diye konuştu.

VATANDAŞ KORUMALI

Sahil projesinin vatandaşlar tarafından korunması gerektiğini söyleyen Çetin, yapılan hizmetin kollanması konusunda vatandaşlara da görev düştüğünü belirtti. Amatör tekne sahiplerinin denize rahat ulaşabilmeleri için Konyaaltı ve Lara sahiline tekne rampası konulması gerektiğini söyleyen Çetin, "Bu noktada da Büyükşehir Belediyesi'nin gerekli desteği vereceğini biliyorum" diye konuştu.

Vira Haber