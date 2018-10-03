Öğrencilere "Denizlerimiz temiz kalsın" semineri verildi

Belediyeden alınan bilgiye göre, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile geliştirilen işbirliği kapsamında 2018-2019 eğitim - öğretim yılında 10 bin öğrenciye deniz temizliği bilincini aşılayan seminerler verilmesi planlandı.

Bu kapsamda dönemin ilk eğitim semineri, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından Şile'de 500 ortaokul öğrencisine verildi. Şile Kültür Merkezi'nde, "Maviyi seviyorum, denizi koruyorum" sloganı ile başlayan seminerde, deniz kirliliğinin nedenleri, sonuçları ve bireylere düşen görevler üzerine sunum yapıldı.

Seminere katılan öğrencilere, deniz yüzeyi, plaj ve kıyılarda sürdürülen temizlik çalışmaları hakkında bilgi verildi. Denizlerin kirletilmemesi için ciddi denetimlerin yapıldığı ve kural ihlali yapanlara cezai işlem uygulandığı bilgisinin paylaşıldığı seminerde, yerli üretim olan deniz yüzeyi temizleme tekneleri ile bu yılın ilk 8 ayında deniz yüzeyinden 140 kamyon çöp toplandığı anlatıldı.

Seminerde, İBB'nin deniz yüzeyi ile birlikte kıyı ve plaj temizliğinde toplanan çöplerin yerinde ayrıştırılarak geri dönüşüm merkezlerine gönderildiği, katı atık merkezlerinde bu atıkların oluşturduğu çöp gazından günde 300 bin ailenin elektrik ihtiyacının karşılandığı ifade edildi.

Seminere katılan Şile Belediye Başkanı Can Tabakoğlu, denizlerin temiz tutulması gerektiğini aksi takdirde kaçınılmaz son olan kirlilikle karşılaşılacağını söyledi.

Şehirlerde oluşan atıkların doğru bertaraf edilmemesi ve düzenli depolama alanlarına götürüp, ayrıştırılmaması halinde bunların denizlere gitmesi halinde telafisi güç olan kirlenmelerin meydana geldiğini anlatan Tabakoğlu, "Denizlerde kendi kendine kaybolmayan atıklar var. Bunların başında ise plastik malzemeler var." dedi.

"Ne yazık ki, denizlerimiz tehdit altında" diyen Tabakoğlu, "Otuz yıl önce Karadeniz'de gördüğümüz bazı canlılar bugün yok. Önceleri Kılıç balığı Şile'de vardı. Şu anda görünmüyor. Orkinos, fok, uskumru ve kalkan da yok. Bütün bu canlıları kirlenme yüzünden kaybettik. Doğa ile uyumlu yaşamak zorundayız. Çevreyi bilmek durumundayız. Sadece deniz de değil, Şile bir tabiat şehri. Yüzde 80'i ormandır. Tabiatımızın değerini bileceğiz. 60 kilometre denize kıyımız var. Kumsalları ve kumulları var. Şile'de dünyada olmayan 12 tür bitki var. Şile, İstanbul'un su kaynağıdır. Ekmeğimizi doğadan kazanan insanlarız. Onun için bunların kıymetini bilmeli ve korumalıyız." diye konuştu.

Öğrencilere okul malzemelerinin dağıtıldığı seminerin sonunda katılımcılar, İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nca denizlerden toplanan değişik atıkların sergilendiği sergiyi gezdi.

Vira Haber