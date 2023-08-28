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Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'da Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya sahillerinde olumsuz koşullar nedeniyle denize girilmesine izin verilmiyor.

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Kentin Karadeniz'e kıyı ilçeleri Karasu ve Kocaali'nin sahil kesimlerinde 3 gündür dalga ve rip akıntısı etkili oluyor.

Olumsuz deniz şartları nedeniyle kaymakamlıklar tarafından alınan kararla 2 ilçede denize girilmesine müsaade edilmiyor.

Sahillerde bayrakları kırmızıya çeviren Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, sıcak hava nedeniyle sahillere gelen vatandaşları denize girmemeleri konusunda uyarıyor.

Vira Haber

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