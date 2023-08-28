Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın Yeni Rotası Belli Oldu

Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale Muharebelerindeki rolünün anlatılması, savaş anlatımlarının kapalı alanlardan çıkarılıp savaşın yaşandığı alanlara yönelik mekansal düzenlemeler yapılması, bu alanların hikayelerinin ziyaretçilere çeşitlendirilerek sunulması amacıyla Atatürk'ün Çanakkale'ye intikalinden başlanarak Eceabat'ta harp sahasında izlediği rota, ziyaret rotası olarak düzenleniyor.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, "Mustafa Kemal Yolu Projesi"ne ilişkin basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Mustafa Kemal Yolu'nun Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyünün yakınlarında 57. Alay'ın Anzak çıkarmasına karşı koymadan önce konuşlandığı noktadan başlayacağını söyledi.

Mustafa Kemal Yolu'nun yaklaşık 17 kilometrelik bir güzergahtan oluştuğunu anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"Bu güzergah, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Çanakkale'ye ilk adım attığı 25 Şubat 1915 tarihinden itibaren, 289 gün boyunca nerede yürüdüyse, nerede karargah kurmuşsa, nerede askerleriyle beraber düşmana karşı koymuşsa bütün o noktaları içeren bir güzergah olacak. Gazi Mustafa Kemal'in Mehmetçik ile ve silah arkadaşlarıyla yürüdüğü bu yollarda Türk milletinin evlatlarıyla beraber yürüyerek Çanakkale ruhunu daha yakından hissetmek, buradaki kahramanlığı, fedakarlığı daha iyi aktarmak istiyoruz."

Kaşdemir, açıklamasının ardından yapım çalışmaları devam eden yel değirmeninde incelemelerde bulunarak, işçilerle birlikte harç attı.

- Proje 3 farklı hedef kitleye hitap ediyor

Proje tamamlandığında, kara savaşları kapsamında eş zamanlı oluşan savunma hatları ve mevzilerin, savaşın tarafları açısından öneminin karşılaştırmalar yapılarak anlatılması açısından, Shrapnel Valley Mezarlığı ile Shell Green Mezarlığı arasındaki Arıburnu Yürüyüş Güzergahı'nda yürüyüş yapılacak.

Halen çalışmalarına devam edilen dalış turizmine yönelik Seddülbahir köyü açıklarındaki Majestik Batığı'nın Dalış Turizmine Açılması Projesi ile deniz savaşlarına değinilecek.

Mustafa Kemal'in rotası ile kara savaşlarına dikkati çekilerek, Çanakkale'de verilen mücadelenin denizde ve karada olmak üzere iki ayağının ayrılmaz bir bütün olduğu vurgulanacak.

3 farklı hedef kitlenin ele alındığı proje kapsamında, çocuklar ve gençler belirlenen rotada arabalı tura katılacak.

Bigalı köyünün batısında yer alan ve 19. Tümen Karargahının kurulduğu lokasyonda bulunan değirmenin restorasyonu tamamlanarak "Savaş Oyunları Alanı" olarak düzenlenecek. Projenin keşfetmeye olanak sağlaması, beden ve zihni aynı anda çalıştırmaya yönelik kurgulanmış olması nedeniyle seçilen hedef kitle çocuklar ve gençlerden oluşuyor.

16-55 yaş aralığındaki ziyaretçiler için belirlenen iki ayrı yürüyüş rotası olacak. Birincisi yaklaşık 15 kilometre olan yürüyüş rotası, ziyaretçilerin araçlarını Kocadere Kamp Alanı'na park etmesiyle başlayacak, Bigalı deresi boyunca yürünerek İsimsizdere-Ayazmadere, Matikdere, Kocaçimentepe, Conkbayırı, 9 Nolu Siper, Düzdetepe, 180 Rakımlı Tepe, Kemalyeri, Mübarekdere Şehitliği hattını izleyerek Kocadere Köyüne oradan da Kocadere Kamp Alanına ulaşılacak.

Diğeri 5 kilometre olan ikinci rota da Kocadere Kamp Alanı'ndan başlayacak Matikdereye ulaşılacak. Proje alanının kendine özgü koşullarının (iklim, bitki örtüsü, arazi) avantaja çevrilmiş olması sebebiyle hedef kitle olarak 16-55 yaş aralığındaki ziyaretçiler seçildi.

Projede, dağcılık kulüpleri, hiking grupları, üniversite öğrencileri ise konaklamalı ziyaret rotasının hedef kitlesini oluşturuyor.

Vira Haber