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Sakarya'da Son Dakika Gelişmesi

Sakarya'da Son Dakika Gelişmesi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde dağlık alanda meydan gelen patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

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Sakarya'da geçen cuma Hendek'deki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bu kez de havai fişek taşıyan bir kamyonda patlama meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, patlama Hendek'teki fabrikanın temizleme çalışmaları kapsamında patlamamış malzemeleri imha için taş ocağına taşıyan kamyonda oldu.

Patlamanın ardından bölgeye, sağlık, itfaiye, güvenlik, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

Patlamada ilk belirlemelere göre 3 asker şehit oldu, 6 kişi yaralandı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor.

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Vira Haber

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