İMEAK DTO Haklarında Çıkan Yalan Habere İlişkin Açıklama Yaptı

İMEAK DTO, Yeniçağ Gazetesi köşe yazarı Orhan Uğurlu'nun "Sıra kıyılarımızı yağmalamaya geldi" başlıklı yazısındaki iddialara ilişkin açıklama yaptı. Ne Bakanlığın ne de İMEAK DTO'nun bu konuda hiçbir girişiminin olmadığına ve herhangi bir devrin söz konusu olmadığının altını çizdi. "Yalan ve etik dışı" haberlere karşı her türlü hukuki haklarını saklı tuttukları belirtildi.

Açıklama şöyle:

“Son günlerde bazı medya mecralarında gündeme getirilen, Muğla ili ve çevresindeki bazı sahiller, plajlar, yat bağlama tesisleri, iskeleler ve koyların kullanım haklarının Odamız şirketlerinden Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş’ye devredildiğine ilişkin gerçek dışı haberler nedeniyle kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Konu, ilk kez 2016 yılında ortaya çıkmış, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, tasarruf yetkisi kendisine ait bazı sahil ve koyların kullanımını bir pilot proje olarak İMEAK DTO’ya tahsis etmeyi düşünmüştür. O tarihlerde konuyu bir sosyal sorumluluk projesi olarak gören o günkü İMEAK DTO yönetimi, Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi Anonim Şirketi’ni kurmuştur. Ancak Bakanlık daha sonra bu düşüncesinden vazgeçmiştir.

Geçtiğimiz günlerde, o tarihlerde yapılan eski bir haberin, sanki yeni bir gelişmeymiş gibi bazı sosyal medya mecralarında paylaşılmasıyla konunun sebebini bilemediğimiz bir şekilde yeniden gündeme getirilmeye çalışıldığını görüyoruz.

Bilinmesini isteriz ki; o günden bu yana geçen süreçte ne Bakanlığın ne de İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın bu konuda bir girişimi ve çalışması olmamıştır. Bugün itibarıyla Deniz Kıyı ve Çevre Yönetimi A.Ş’ye yapılmış bir devir söz konusu değildir.

Tüm bu gerçeklere rağmen, üstelik herhangi bir devir ve sorumluluk almadığımız halde, bugün yeniden gündeme getirilmeye çalışılan bir konuyla ilgili yalan ve etik dışı haberlere karşı her türlü hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu hatırlatmak isteriz.”

Vira Haber