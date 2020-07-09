DFDS Akdeniz İş Birimi, Sete’ye Gelişinin Birinci Yılını Kutluyor

İlk kez 9 Temmuz 2019 tarihinde haftada 2 sefer olarak başlayan seferler birinci yılında haftada 3 sefer olarak gerçekleştiriliyor.

DFDS Akdeniz İş Birimi, Akdeniz’deki mevcut ağında ilk kez 9 Temmuz 2019 tarihinde hizmet vermeye başlayan Sete seferlerine, birinci yılında 300 TIR kapasiteye sahip olan büyük gemilerle devam ediyor. Seferlerin başlangıcından bu yana, Pendik/Yalova – Sete arasında 24.147 araç taşıması, Sete – Pendik/Yalova arasında ise 29.031 araç taşıması gerçekleşti. DFDS Akdeniz İş Birimi, Yalova’dan Sete’ye gerçekleştirmekte olduğu seferleri Ekim 2019 itibari ile 3 seferle sürdürüyor.

Intermodal altyapısı, İspanya ve Portekiz gibi destinasyonlara yakınlığı ve DFDS ve müşterileri için stratejik bir konumda bulunması sebebiyle tüm Fransa seferlerini Sete Limanı’na taşıyan DFDS Akdeniz İş Birimi, 14 büyük Ro-Ro gemisi ve 60 km’yi aşan gemi kapasitesiyle Akdeniz sularında güçlü bir hizmet ağı sağlıyor.

Daha önce Toulon’da çalışan birimlerin de Sete ekibine katılmasıyla, rotanın mevcut hizmetinin gelişmesi sağlanırken; Sete Limanı’nda tren bağlantılarının kurulması planı, sürücüler için liman içinde yer alacak dinlenme binaları ve Akdeniz ve Avrupa için küresel ölçekte stratejik bir konuma sahip olması sebebiyle Sete hattı, iş geliştirme ve operasyon alanlarındaki başarısı ile öne çıkıyor.

Türkiye ile Avrupa arasındaki ticaretin %50'den fazlası deniz yoluyla yapılırken, özellikle otomotiv parçaları ve tekstil sektörlerinde malların hızlı dağıtımında deniz taşımacılığının verimliliği öne çıkıyor. Deniz taşımacılığı aynı zamanda ekolojik ayak izini de önemli ölçüde azaltıyor.

HAFTALIK KARŞILIKLI 3 SEFER VE ULAŞIM HIZI GARANTİSİ

1 Temmuz 2019'dan bu yana Sete Limanı’nda yer alan Danimarkalı DFDS, 300'den fazla römork kapasiteli gemilerle Fransa ile Türkiye arasında haftalık karşılıklı 3 sefer imkanı sunuyor ve Sete Limanı’nın intermodal bağlantıları üzerinden Türkiye bağlantılarını Calais ve İngiltere de dahil olmak üzere Avrupa'nın geri kalanıyla buluşturmayı hedefliyor.

Vira Haber