KPS Göksel Bey Enerji Gemisi Gana'ya Elektrik Sağlayacak
Karadeniz Holding'e bağlı Karadeniz Powership'in ürettiği KPS Göksel Bey Enerji Gemisi, Gana'ya doğru yola çıktı.
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Karpowership'in 40 Mw'lik enerji gemisi Gana'nın Takoradi şehrine doğru yola çıktı.
Karadeniz Holding çatısı altında çalışmalarını sürdüren Karadeniz Powership’in (Karpowership) 40 Mw’lik enerji gemisi KPS Göksel Bey Gana'ya doğru yola çıktı.
Gana'nın Takoradi şehrine gidecek olan Karadeniz Powership, bölgenin elektrik ve enerji ihtiyacını karşılamada önemli rol oynayacak.
83 metre genişliğe, 19.29 metre uzunluğa sahip gemi, Gana'nın Takoradi şehrinin elektrik ihtiyacını karşılayacak.
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Etiketler : Gana, Gemi, Enerji Gemisi
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