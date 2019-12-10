Salda Gölü referandumu sonuçlandı

Salda Gölü kıyısında bulunan Kayadibi Mahallesi'nde yapılan ve belediyenin göl çevresindeki tüm yetkilerini kaybedeceği referandum sonuçlandı.

Burdur Yeşilova Belediyesi, Salda Gölü kıyısındaki yerleşim yerindeki yetkilerini korudu. Pazar günü gerçekleştirilen referandumun sonucunda Kayadibi’nin Yeşilova Belediyesi’ne bağlı kalmaya devam etmesine ve köy statüsüne geçilmemesine karar verildi.

Referandum sonucunda Kayadibi Mahallesi’nin Yeşilova Belediyesi bağlı kalmaya devam etmesinin isteyenlerin sayısı 238 oldu, mahallenin köy statüsüne geçmesini isteyenlerin sayısı ise 145’te kaldı. Referandum sonucuna göre Kayadibi Mahallesi Yeşilova Belediyesi’ne bağlı kalmaya devam edecek.

Yeşilova Belediye Başkanı Mümtaz Şenel, “Kayadibi Mahallesi belediyenin göl kıyısında tek söz ve yetki sahibi olduğu bir alan. Mahallenin köy statüsüne dönüşmesi halinde bizim Salda Gölü ile ilgili hiçbir söz hakkımız kalmayacaktı. Kayadibi Mahallesi’ni ilçemizden koparamadılar” diye konuştu.

Salda Gölü’ne Dokunma Platformu Derneği Başkanı Osman Şakar, bölgenin korunması gerektiğini söyledi.

Vira Haber