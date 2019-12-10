Feribot saatlerine kış düzenlenmesi

Pertek Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada," 10 Aralık 2019 tarihi itibariyle Pertek İskelesi'nden ilk feribot saat 06:00, Elazığ tarafında ise, 06:30'da seferlere başlayacak. Her iki iskeleden saat 21:00'a kadar yarım saat arayla devam edecek olan seferler, bu saatten sonra gece saat 24:00'a kadar birer saat arayla sürecek.

Daha sonra ise gece 02.00'da Pertek İskelesinden, 02.30'da ise Elazığ İskelesinden, son feribot ise Pertek İskelesinden 04:00, Elazığ iskelesinden ise 04:30'da seferini gerçekleştirecek" denildi.

Vira Haber