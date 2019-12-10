DFDS’den SETE Limanı için güvenlik uyarısı
Türk taşımacısını Avrupa’ya ulaştıran en büyük Ro-Ro şirketi DFDS, SETE Limanı’nı kullanan nakliyecilerimiz için bir güvenlik uyarısında bulundu.
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Avrupa’nın en büyük denizcilik ve lojistik şirketlerinden olan DFDS Akdeniz İş Birimi’nden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi: “Sete limanında uygulanan güvenlik önlemlerince liman girişinde ve liman içerisinde görevli olan sürücü ve personelinizin güvenlik yeleği giymeleri zorunludur. İlgili operasyonel birimlerinizi bilgilendirmenizi rica ederiz.”
Vira Haber
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