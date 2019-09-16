Salda Gölü "Turizm Merkezi" statüsünden çıkarıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, 30 turizm merkezi ile 5 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesi iptal edilirken, 31 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgesinin sınırları yeniden belirlendi.

"Turizm merkezi" statüsünden çıkarılan alanlar arasında Burdur, Yeşilova, Salda Gölü de yer aldı. Cumhurbaşkanlığının kararıyla "Millet Bahçesi" yapılacak Salda Gölü de turizm merkezi statüsünden çıkarıldı. Ülke genelindeki 30 turizm merkezi ile 10 kültür ve turizm koruma gelişim bölgesinin sınırları da değiştirildi. Sınırları değiştirilen merkezlerin bulunduğu kentlerden bazıları Antalya, Aydın, İzmir, Muğla ve Rize oldu.

Vira Haber