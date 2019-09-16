Güney Kore Ağustos ayında da zirvede

Ağustos ayında, Güney Koreli yerel tersaneler toplam 735.000 toplam brüt tonluk sipariş aldı. Bu istatistik, Güney Kore Ticaret ve Sanayi Bakanlığı verilerine göre Kore’nin dünya genelindeki siparişlerin % 70’inden daha fazlasına sahip olduğunu gösteriyor. Bu istatistiklerle Güney Kore, dört aydır zirvedeki yerini koruyor.

Kore Ticaret ve Sanayi Bakanlığı, Güney Koreli gemi inşaatçılarının LNG taşıyıcıları ve VLCC gibi yüksek değerli gemilerin inşası konusunda hızlı bir yükselişte olduklarını bildirdi. Bakanlık, Güney Kore'nin LNG taşıyıcıları için verilen 27 siparişin 24'ünü ve Ocak-Ağustos döneminde sipariş edilen VLCC'lerde 17 siparişten 10'unu kazandığını söyledi.

2019'un ilk sekiz ayında, Güney Koreli tersaneler 4.64 milyon CGT değerinde sipariş aldı.

Vira Haber