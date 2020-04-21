Salgından İzole Bir Hayat

Beyşehir Gölü'ndeki irili ufaklı 32 adanın en büyüğü Mada Adası'nda, yaklaşık 30 hanede 180 kişi yaşıyor.

Adaya ulaşım her ailede bulunan kayıklar ile sağlanıyor, gitmek ya da buradan ayrılmak isteyenler, kayıklarla 700 metre kürek çekiyor.

Bu nedenle yıllardır çok fazla kişinin uğramadığı adanın sakinleri, Kovid-19'un ardından giriş ve çıkışların kısıtlanmasıyla hastalıktan tamamen izole hayat sürmeye başladı.

Yaş ortalaması oldukça yüksek olan ada sakinlerinin ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanıyor.

Vatandaşların gıda, ilaç gibi ihtiyaçlarını alan ekipler, kayıklara binerek adaya geliyor. Ekipler, tüm adayı gezerek ihtiyaç listesindekileri talepte bulunanlara dağıtıyor.

Bugüne kadar ada sakinlerinin hiçbirinde koronavirüs hastalığına rastlanmadı.

Vira Haber