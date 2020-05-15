Vira Haber'den Bir Yenilik Daha! 'Yeni Ufuklara Doğru' Başlıyor

Yeniliklerin öncüsü Vira Haber, çok ses getiren Instagram Canlı Yayın programlarına bir yenisini daha ekliyor.

Vira, dünyanın değişik ülkelerine demir atıyor. Dünyada neler oluyor, bu programda konuşulacak.

Pearl Şirketler Genel Başkanı Müh. Gürhan Burak Alkoç'un sunumuyla gerçekleşecek olan 'Yeni Ufuklara Doğru' programında, her hafta dünyanın farklı ülkelerinden birine bağlanıp, pandemi sürecinin o ülkedeki yansımalarından, Türkiye ile ilişkilerine kadar bir çok farklı konu masaya yatırılacak.

İlk program, 'rotamız amerika' başlığıyla yayınlanacak ilk programın konuğu Subsea Global Solutions Yönetici Ortağı Kaptan Harun Düzgören, Amerika'daki gelişmeleri paylaşacak.

VİRA HABER INSTAGRAM CANLI YAYINLARI

Vira Haber Koronavirüs günlerinde sektörün nabzını tutan ve çeşitli konuları ihtiva eden konuklu canlı yayınlarına başladı. Sektörün önde gelen isimleri ve önemli kişilerle yapılan bu bilgi dolu ve keyifli canlı yayınları Instagram hesabımızdan takip etmeyi unutmayın.

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