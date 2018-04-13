Salih Zeki Çakır DTO’nun Meclis başkanı oldu

8 Nisan’da gerçekleşen ve Tamer Kıran’ın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçildiği İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz (İMEAK) Bölgeleri Deniz Ticaret Odası Merkez Yönetimi seçimlerinin ardından bugün, İMEAK DTO Yönetim Kurulu Organ Seçimleri yapıldı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 2018-2022 dönemi Yönetim Kurulu Başkanı, Meclis Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin belirleneceği seçimler, bugün yapıldı. Seçimlerde Salih Zeki Çakır İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı oldu. Kenan Turkantos ile Emin Eminoğlu DTO Meclis başkan yardımcısı olurken, Barış Türkmen katip üye seçildi.

Cengiz Kaptanoğl’nun yerine İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclis Başkanı seçilen Çakır şunları söyledi: 'Benden önce burada meclis başkanlığı görevini yürütenlere şükranlarımı sunuyorum, aramızda olmayanları da rahmetle anıyorum. Deniz Ticaret Odası'nın kuruluşundan bu yana emeği olan Cengiz Kaptanoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum.'

Küslükler sona erdi

Daha sonra kürsüye gelen DTO Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran emeği geçen herkese teşekkür etti. Kıran konuşmasında şunları söyledi: "Çok uzun bir secim dönemi geçirdik ama bu süreçte çok güzel insanlarla tanıştık ve birçoğunu meclise taşıdık. Bugün Miraç Kandili ve bugün tek bir mesaj vermek istiyorum. Bugün uzun zamandır dargın olduğumuz Murat Er ile DTO Meclis girişinde tokalaştık ve sarıldık. Bugün vermek istediğim tek mesaj bu. Birlik ve beraberlik. Hayırlı uğurlu olsun."

8 Nisan’da Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılan seçimlerde, Tamer Kıran 2 bin 300 oy olarak, Deniz Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu Başkanı seçilmişti.

48 meslek komitesinden mavi liste ile yarışan Tamer Kıran 32, beyaz liste ile yarışan Metin Kalkavan ise 16 meslek komitesi kazanmıştı. Mavi listeden 80, beyaz listeden ise 39 üye İMEAK DTO Meclisi'ne seçilmişti.

Bugün yapılan seçimlerde ise, Deniz Ticaret Odası’nın yeni Yönetim Kurulu belirlendi.

Vira Haber