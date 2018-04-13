Dünya Deniz Kuvvetleri 2018 listesi yayınlandı

Global Firepower dünya üzerindeki ülkelerin donanma güçlerini sıraladı. Raporda hangi ülkenin kaç savaş gemisi, firkateyni, denizaltısı var tek tek yer aldı. Dünya Deniz Kuvvetleri 2018 raporunda Türkiye de tüm envanteriyle yer alıyor. İşte Global Firepower tarafından yayınlanan listeden ilk 20 ülke.

1-Filipinler, Toplam donanma varlığı: 119, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 4, Destroyer: 0, Korvet: 10, Denizaltı: 0, Devriye gemisi: 36, Mayın gemisi: 0

2- Fas, Toplam donanma varlığı: 121, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 3, Destroyer: 0, Korvet: 4, Denizaltı: 0, Devriye gemisi: 18, Mayın gemisi: 0

3- Japonya, Toplam donanma varlığı: 131, Uçak gemisi: 4, Fırkateyn: 0, Destroyer: 42, Korvet: 6, Denizaltı: 17, Devriye gemisi: 6, Mayın gemisi: 25

4- İtalya, Toplam donanma varlığı: 143, Uçak gemisi: 2, Fırkateyn: 14, Destroyer: 4, Korvet: 4, Denizaltı: 7, Devriye gemisi: 10, Mayın gemisi: 10

5- Meksika, Toplam donanma varlığı: 143, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 6, Destroyer: 0, Korvet: 3, Denizaltı: 0, Devriye gemisi: 131, Mayın gemisi: 1

6- Myanmar, Toplam donanma varlığı: 155, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 5, Destroyer: 0, Korvet: 3, Denizaltı: 0, Devriye gemisi: 40, Mayın gemisi: 1

7- Güney Kore, Toplam donanma varlığı: 166, Uçak gemisi: 1, Fırkateyn: 13, Destroyer: 12, Korvet: 16, Denizaltı: 15, Devriye gemisi: 70, Mayın gemisi: 11

8- Bolivya, Toplam donanma varlığı: 173, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 0, Destroyer: 0, Korvet: 0, Denizaltı: 0, Devriye gemisi: 11, Mayın gemisi: 0

9- Türkiye, Toplam donanma varlığı: 194, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 16, Destroyer: 0, Korvet: 9, Denizaltı: 12, Devriye gemisi: 34, Mayın gemisi: 11

10- Pakistan, Toplam donanma varlığı: 197, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 10, Destroyer: 0, Korvet: 0, Denizaltı: 8, Devriye gemisi: 17, Mayın gemisi: 3

11- Endonezya, Toplam donanma varlığı: 221, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 7, Destroyer: 0, Korvet: 24, Denizaltı: 4, Devriye gemisi: 74, Mayın gemisi: 12

12- Kolombiya, Toplam donanma varlığı: 234, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 4, Destroyer: 0, Korvet: 1, Denizaltı: 11, Devriye gemisi: 55, Mayın gemisi: 0

13- Finlandiya, Toplam donanma varlığı: 270, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 0, Destroyer: 0, Korvet: 0, Denizaltı: 0, Devriye gemisi: 8, Mayın gemisi: 18

14- Hindistan, Toplam donanma varlığı: 295, Uçak gemisi: 3, Fırkateyn: 14, Destroyer: 11, Korvet: 23, Denizaltı: 15, Devriye gemisi: 139, Mayın gemisi: 6

15- Mısır, Toplam donanma varlığı: 319, Uçak gemisi: 2, Fırkateyn: 9, Destroyer: 0, Korvet: 2, Denizaltı: 5, Devriye gemisi: 227, Mayın gemisi: 23

16-Rusya, Toplam donanma varlığı: 352, Uçak gemisi: 1, Fırkateyn: 6, Destroyer: 15, Korvet: 81, Denizaltı: 63, Devriye gemisi: 28, Mayın gemisi: 46

17- İran, Toplam donanma varlığı: 398, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 5, Destroyer: 0, Korvet: 3, Denizaltı: 33, Devriye gemisi: 230, Mayın gemisi: 10

18- Amerika Birleşik Devletleri, Toplam donanma varlığı: 415, Uçak gemisi: 19, Fırkateyn: 8, Destroyer: 63, Korvet: 0, Denizaltı: 70, Devriye gemisi: 13, Mayın gemisi: 11

19- Çin, Toplam donanma varlığı: 714, Uçak gemisi: 1, Fırkateyn: 51, Destroyer: 35, Korvet: 35, Denizaltı: 68, Devriye gemisi: 220, Mayın gemisi: 31

20- Kuzey Kore, Toplam donanma varlığı: 967, Uçak gemisi: 0, Fırkateyn: 11, Destroyer: 0, Korvet: 2, Denizaltı: 76, Devriye gemisi: 438, Mayın gemisi: 25

Vira Haber