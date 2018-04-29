Samsun Limanı'ndan yayılan koku şehri sardı

7 bin büyükbaş hayvan ile birlikte Brezilya’dan Türkiye’ye ulaşan gemi yanaştığı Samsun Limanı’nda kötü kokuya sebep oldu. Tüm şehri saran ve günlük hayatı büyük ölçüde etkileyen kötü kokunun sebebi hem hayvanların kötü koşullarda taşınması hem de Brezilya’da yaşanan çevre felaketi. Hayvanlar Brezilya’daki aşırı yağış sebebiyle bir maden şirketinin tanklarından taşan atıklara maruz kalmıştı. Brezilya basınında geniş yer tutan haberlerde, atıkların tüm bölgeyi ve ırmakları krom, kurşun, boksit, alüminyum ve sodyum hidroksit gibi zehirli metaller ile doldurdu yazılmıştı. Hayvanların o sulardan içmesi ise engellenememişti.

Daha önce de Şubat ayında Brezilya’dan Mersin Limanı'na canlı hayvan getiren M/V NADA gemisindeki skandal, hem hayvanlara uygulanan işkence hem de insan sağlığı için oluşturduğu tehdit ve çevre için yarattığı felâketler ile medyaya yansımıştı. AKP hükümetinin “ucuz et” politikası kapsamında yaptığı canlı hayvan ticareti, beraberinde büyük riskleri de getirmeye devam ediyor.

Zehirli kimyasallar ırmakları doldurdu

Hayvanların durumu Brezilya medyasında da geniş yer bulmuştu. Brezilya medyasında yer alan haberlere göre, Şubat ayında 28 bin büyükbaş hayvan ile birlikte Türkiye’ye doğru yola çıkan M/V NADA gemisindeki hayvanlar, Vila do Conde kentinde yaşanan çevre faciası yüzünden zehirli kimyasallara maruz kalmış durumda. Brezilya’nın kuzeyinde madencilik tesislerinin bulunduğu kentte 17 Şubat’ta yaşanan aşırı yağış nedeniyle, limanın 2 kilometre uzağındaki Hydro Alunorte adlı madencilik şirketinin tanklarından taşan atıklar, tüm bölgeyi ve ırmakları krom, kurşun, boksit, alüminyum ve sodyum hidroksit gibi zehirli metaller ile doldurdu. Sorumluluğu üstlenen şirketin, çevreye verdiği zarar sebebiyle büyük bir ceza ödeyeceği de yine Brezilya’daki haberlerde yer aldı.

Halk sağlığına büyük tehdit

Brezilya Barosu’nun üyelerinden Maira Valez, bu olayın Türkiye’de halk sağlığı açısından oluşturduğu tehdit hakkında da uyarıda bulunmuştu. Ancak Brezilya Tarım Bakanlığı, geminin bir an önce yola çıkarılmasını sağlamak için, hayvanların gemiye yüklendikten sonra indirilmelerinin sağlık riski nedeniyle mümkün olmayacağını açıkladı. Brezilyalı kaynaklar, bakanlık yetkililerinin geminin Panama bandıralı olduğunu, birkaç ülkeye canlı hayvan taşıdığını ve hastalık mikrobu taşıyabileceğini söylediklerini bildiriyor. Maira Valez, Brezilya tüketici kanunlarına uygun olmayan “ürünlerin” satışının yasak olduğunu belirtip, bu ticarete konu olan hayvanların Brezilya halkına satılamayacağını söylüyor. Bu durumda Brezilya hükümeti, kendi halkına sağlık riski nedeniyle satamayacağı hayvanları Türkiye’ye gönderiyor.

Vira Haber