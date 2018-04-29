Sahil Güvenlik 240 kamu personeli alacak

Kamu Personeli Seçme Sınavı puan sıralamasına göre Sahil Güvenlik Komnutanlığına kamu personeli alımı yapılacağı belirtilmişti.

Yayımlanan ilana göre açık kadroları, başvuru şartlarını ve adaylardan talep edilen detayları paylaşıyoruz.

Hangi Kadrolara Alım Yapılacak?

Devlet Personel Başkanlığı aracılığıyla yayımlanan ilana lise ve ön lisans mezunu adayların başvuru yapabileceği kadrolara yer verilmiş durumda.

Ayrıca yayımlanan ilana göre KPSS'den 60 puan almak ve istenilen eğitim seviyesinden mezun olmak gerektiği ifade ediliyor.

Lise Mezunları için Kadrolar

Destek Personeli (Terzi), Destek Personeli (Garson), Destek Personeli (Hizmetli), Destek Personeli(Boyacı/Badanacı), Destek Personeli (Berber), Destek Personeli (Bahçıvan), Teknisyen (Sıhhi Tesisat), Teknisyen(Klima İklimlendirme), Teknisyen (Gemi İnşa), Teknisyen(Elektronik), Teknisyen (Santral), Teknisyen (Motor), Teknisyen (Elektrik), Teknisyen (Basın Yayın), Teknisyen (Bakım Onarım), Teknisyen (Bilgisayar/ Veri Bankası), Büro Personeli (Resepsiyon), Büro Personeli, Büro Personeli (Kasiyer) kadroları yer alıyor.

Ön Lisans Mezunu için Kadrolar

Büro Personeli (Hesap Sorumlusu), Büro Personeli (Mal Sorumlusu), Büro Personeli (Ambar), Tekniker (Video Montaj), Tekniker(Tapu Kadastro), Tekniker (Sıhhi Tesisat, Tekniker (İnşaat), Tekniker (Harita Kadastro), Tekniker (Bilgisayar Teknikeri), Tekniker (Elektronik Teknikeri), Tekniker (Elektrik Teknikeri), Büro Personeli (Mali İşler), Büro Personeli(Fotoğraf), Büro Personeli (Giriş Kontrol), Büro Personeli (Dava Takip) olarak belirtiliyor.

Başvuru Şartları Neler?

DPB'den yayımlanan söz konusu ilana göre adaylardan talep edilen genel başvru şartların sizler için açıklıyoruz. Peki adaylardan hangi başvuru şartları talep ediliyor? İşte detaylar..

Yayımlanan ilanın başvuru kılavuzunda adaylardan talep edilen genel başvuru şartlarına yönelik olarak yazılan açıklamada ise;

"657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak, İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak, Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak, Yapılacak başvurularda; 2016 yılı KPSS sınavına ait KPSSP93 ve KPSSP94 puan türü kullanılacaktır, Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış ve 01 Ocak 2018 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak, Daha önceden sözleşmeli personel statüsünde çalışanlar için, başvuru yapacağı tarih itibariyle sözleşme fesih tarihinin üzerinden en az bir yıl geçmiş olmak ve Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak." ifadelerine yer verildi.

Başvurular Ne Zaman Sona Eriyor?

DPB'de yayımlana ilana göre 240 kamu personeli alım ilanına başvurular devam ediyor. Adaylar başvurularını 30 Nisan 2018 tarihine kadar yapmaları gerekiyor.

Ayrıca adaylar kendilerine ait bilgileri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesi üzerinde yer alan başvuru bölümüne aktarılması suretiyle elektronik olarak yapılacak.

Vira Haber