Samsun’da 4 Büyüklüğünde Deprem
Samsun’da gece saat 03.10’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
A+A-
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, Karadeniz’de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte Atakum ilçesinde saat 03.10’da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Atakum ilçesi ve Samsun merkezde hissedilen depremde kısa süreli panik yaşandı. Bazı vatandaşlar yaşadığı panikle sokağa çıkarak bir süre bekledi.
Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.
Vira Haber
Bu haber toplam 91 defa okunmuştur
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.