SUFOD I. Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması Kazananları Belli Oldu

“Denizlerimizdeki Göçmen Türler” temasında gerçekleşen kısa film ve fotoğraf yarışmasında son yıllarda gündem olan ve doğal yaşam için tehdit unsuru olarak gösterilen deniz canlılarına dikkat çekilirken ortaya çıkan eserlerde tehlike gözler önüne serildi. Törende İstanbul Üniversitesi Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk yabancı türlerin deniz biyoçeşitliliğini nasıl etkilediğine dair yaptığı konuşmayla dikkat çekici veriler paylaştı. Organizasyonda sivil hava araçları ve yaratıcı kamera teknolojisinde dünya lideri DJI’ın düzenlediği workshop’ta katılımcılara video ve kurgu hazırlama konusunda önemli bilgiler ve ipuçları aktardı.

DJI ana sponsorluğunda gerçekleşen Su Altı Fotoğrafçıları ve Filmcileri Derneği (SUFOD)’un ilk kez düzenlediği I. Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması’nın birinciliği ''Kim Suçlu'' adlı eseri ile Erkan Balk kazandı. İkinciliği " Atlantik Deniz Yıldızı'' adlı eserle Serdar Avcı alırken üçüncülüğü “Seas in Motion” isimli eserle Ayşegül Şener üstlendi. SUFOD III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nda ise birinciliği Mehmet Öztabak, ikinciliği Özgür Karapınar üçüncülüğü ise Rüştü Kirman sahiplendi.

Türkiye’de su altı fotoğrafçılığı ve filmciliğinin yaygınlaşması, çevre bilincinin gelişmesi ve yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla gönüllü fotoğrafçı ve filmciler tarafından kurulan SUFOD’un düzenlediği I. Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması ve III. Ulusal Fotoğraf Yarışması’nın su altı ve görüntüleme alanında tecrübe sahibi jüri üyeleri Su Altı Film Yapımcısı Akın Bağcılar, SUFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen, Su Altı Film Yapımcısı Bengiz Özdereli, Su Altı Film Yapımcısı Lütfü Tanrıöver, Prof.Dr. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Yetiştiriciliği Öğretim Üyesi Mehmet Gökoğlu, SUFOD Yönetim Kurulu Üyesi & TSSF Görüntüleme Kurulu Üyesi Murathan Yıldız, DJI Türkiye Marka Müdürü Müjde Ding eşliğinde uzun süren ve titizlikle geçen bir değerlendirme yürütüldü.

Her geçen gün yeni türler göç ediyor.

Ödül töreninde konuşma yapan SUFOD Yönetim Kurulu Başkanı Ateş Evirgen, “Süveyş Kanalı’nın 1869 yılında açılmasından bu yana, Kızıldeniz’den Akdeniz’e doğru halen süregelen yoğun bir göç yaşanıyor. Bu olayı oluşturan göçmen türler denilince herkesin aklına ilk gelen Aslan balıkları ile Balon balıkları. Ancak günümüze kadar Kızıldeniz’den Akdeniz’e 70'e yakın farklı balık türü göç etmiş durumda ve bu sayı her geçen gün sürekli artış gösteriyor. Akdeniz'de meydana gelen bu olumlu ya da olumsuz olarak adlandırılabilecek değişim dalgıçlarımızın gözü önünde oluyor. Bu değişimi halkımız ile buluşturmak, bilim insanlarının ihtiyacı olan verileri sağlamak su altı fotoğrafçılarımızın bir görevi. Bu nedenle bu yılki yarışmamızın temasını "Denizlerimizdeki Göçmen Türler" olarak seçtik ve kamuoyu nezdinde konuya dikkat çekme istedik” dedi.

Türkiye tehdide tamamen açık!

İstanbul Üniversitesi, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Prof. Dr. Bayram Öztürk, yabancı türlerin deniz biyoçeşitliliğini nasıl etkilediğine dair yaptığı konuşmada önemli bilgi ve veriler paylaştı. Türkiye denizlerinin yabancı türlerin tehdidine tamamen açık olduğunu vurgulayan Öztürk, doğal yaşamın, balıkçıların ve de ekonominin nasıl tehlikelerle karşı karşıya olduğu hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

I. Ulusal Su Altı Kısa Film Yarışması’nın ana sponsoru DJI’ın Türkiye Distribütörü Karfo Karacasulu CEO’su Kudret Karacasulu, “Ülkemiz denizleri ve doğal yaşam için önemli bir mesele olan göçmen türlerle ilgili kamuoyu algısı oluşturmak için düzenlenen böyle önemli bir organizasyona destek olmaktan dolayı gururluyuz. Görüntüleme alanında dünya lideri DJI’ın tasarladığı kameralarla, su altında kusursuz çekimlere olanak sağlayarak su altı doğal yaşamını bizlerle buluşturan tüm fotoğraf ve film profesyonellerinin yanındayız” dedi. DJI’ın özellikle sualtı çekimlerine yönelik tasarladığı Osmo Action 4 organizasyonda büyük ilgi gördü. Soğuğa ekstra dayanıklılık, uzun batarya süresi, hızlı montaj, dikey çekim, çift dokunmatik ekran, 18 m’ye kadar suya dayanıklılık gibi birçok özelliği ile Osmo Action 4 güçlü bir sualtı kamerası.

Vira Haber