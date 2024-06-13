Samsun'da Denizde 'Çeken Akıntı' Noktaları Belirlendi

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, deniz sezonunun açılmasının ardından, Samsun'daki sahillerde çeken akıntı noktalarına yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar sonucu 15 noktada çeken akıntı tehlikesi olduğu görüldü.

Samsun Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Komutanlığımız tarafından elimiz sahillerinde çeken akıntı görülen noktaların belirlenmesine yönelik çalışma yapılmış ve belirlenen mevkiler, Samsun Büyükşehir Belediye tarafından görevlendirilen cankurtaranlar ile paylaşılmış olur, icra edilen görevlerde çeken akıntı noktalarını güncelliği kontrol edilerek, değişikliklerin paylaşımına devam edilecektir" denildi.

Vira Haber