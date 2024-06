Türkiye ve KKTC Ortak Tatbikatı "Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024" Tamamlandı

Türkiye ve KKTC tarafından düzenlenen Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2024 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı sona erdi. İki safhadan oluşan tatbikatın son aşaması Gazimağusa açıklarında, KKTC karasuları dışında ve Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde icra edildi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Ahmet Kendir, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Osman Aytaç tatbikatın deniz safhasını yerinde TCSG Yaşam korvetinden takip etti.



"Felaket ve göçmen sorunlarına yapacağımız katkılarla bunları sürdürebilmeliyiz"

Tatbikatın deniz safhası başlamadan önce TCSG Yaşam korvetine gelerek katılımcılara hitap eden KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mavi Vatan'ın Doğu Akdeniz'de sadece Kıbrıs'ın karasularında değil, aynı zamanda çok kıymetli ve değerli denizlerde KKTC'nin hakkının sağlanması için tatbikatların önemine vurgu yaptı. Tatar, “Bütün bu çalışmalarımıza destek veren Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve diğer kurum ve kuruluşlara, Sahil Güvenliğe çok teşekkür etmek istiyorum. Doğu Akdeniz'de bağımsız bir Türk Devleti olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni güçlendirirken her türlü yeni gelişmeyi uygulamak suretiyle gerek güvenimizi gerek bölgede oluşabilecek herhangi bir felaket ve göçmen sorunlarına yapacağımız katkılarla bunları sürdürebilmeliyiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti en güneydeki bağımsız bir Türk Devleti olarak anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile işbirliği içerisinde bütün imkan ve kabiliyetlere ulaşabilmiş ve bunları yıllar itibariyle geliştirmektedir. Sadece denizde değil, yukarıda hava sahasında helikopter katkılarıyla ve gerektiğinde İHA, SİHA ve uçaklarla faaliyetlerimizi güçlendirebilmenin mutluluğu içerisindeyim” dedi.



Deniz safhası nefes kesti

Tatbikatın deniz safhasında, senaryo gereğince Gazimağusa açıklarında, içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen bulunan bir kuru yük gemisi ile ticari yatın çarpışması sonucu gemiler tarafından yardım çağrısı yapılması üzerine olay yerine intikal eden arama kurtarma ekiplerinin, göçmenleri kurtarma faaliyetleri canlandırıldı. Tatbikat, senaryo gereği deniz üzerinde can yeleği ile yardım bekleyen 2 kazazedenin arama kurtarma uçağı tarafından tespit edilmesi ile başladı. Daha sonra arama kurtarma helikopterlerinden ip ile denize inerek kazazedelere ulaşan personeller, sedyeler ile kazazedeleri kurtardı. Hemen akabinde kurtarılan kazazedeler Sahil Güvenliğe ait korvete ulaştırılarak ilk müdahaleleri yapıldı. Nefes kesen anların yaşandığı arama kurtarma tatbikatında ayrıca, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Arama Kurtarma Uçağı Personel Kurtarma Timi de yaklaşık 5 bin feetten paraşüt ile atlayarak bir kazazedeyi kurtardı. Tatbikatın ikinci aşaması olan deniz safhasında da birçok farklı senaryo icra edildi.



Deniz kirliliği ile mücadele edildi

Tatbikatın üçüncü ve son aşaması olan "Bayrak Sahası"nda bir akaryakıt tankeri ile ticari geminin çarpışması sonucu denize düşen kazazedeler kurtarılırken, deniz kirliliğinin yayılmasını önlemeye yönelik bariyer kurulması faaliyeti gerçekleştirildi. Başarıyla tamamlanan 3 safhanın ardından tatbikata katılan unsurlar tarafından selamlama ve hatıra fotoğrafı çekimi ile son buldu.



Tatbikata yoğun katılım

Deniz safhasına Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanlığına ait 3 adet korvet, 4 adet bot, 2 adet arama kurtarma uçağı ve 4 adet helikopter, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet helikopter, 1 adet arama kurtarma timi, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 fırkateyn ve 1 adet insansız hava aracı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait 1 adet arama kurtarma uçağı, 1 adet arama kurtarma helikopteri ve 1 arama kurtarma timi görev aldı. KKTC tarafından ise 2 adet uçar unsur, 7 adet yüzer unsur ve çok sayıda personel katılım sağladı. Öte yandan tatbikata, Azerbaycan'dan 3, Bangladeş'ten 1, Moritanya'dan 1 olmak üzere toplamda 5 gözlemci üye katılım sağladı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli Davet Tatbikatı'nın Doğu Akdeniz'de gerçekleştirilmesinin deniz güvenliği alanında önemli bir adım olduğunu dile getiren İçişleri Bakan Yardımcısı Sağlam, “İki ülke arasında arama kurtarma operasyonlarında koordinasyonumuzun ve birlikte çalışma yeteneklerimizin hem bölgesel hem uluslararası düzeyde barış ve güvenliği katkı sağlayacaktır. Böylesine kritik bir coğrafyada barış ve istikrarı sağlamak sadece bölge ülkeleri için değil aynı zamanda tüm dünya için de önemlidir. Sürdürülebilir ve barışçıl bir gelecek inşa etmek için işbirliği yaparak çatışmaları azaltma çabalarımıza tüm uluslararası toplumdan destek beklemekteyiz. Şüphesiz Türkiye, Doğu Akdeniz'deki varlığını ve haklarını kararlılıkla savunmaya devam edecektir. Türk arama kurtarma bölgesinin önemi ve Türkiye'nin bu bölgedeki haklarını vazgeçilmez olduğu konusunda hiçbir tereddüdümüz yoktur” dedi.

Sahil Güvenlik Komutanı Tümamiral Kendir, tatbikatın arama kurtarma teşkilatlarının eğitim hedeflerine üst düzeyde katkı sağlamasının yanı sıra askeri ve sivil arama kurtarma teşkilat ve unsurlarının koordineli çalışabilmesi, arama kurtarma harekatına ilişkin komuta kontrol ve muharebe usullerinin denenmesine olanak tanıdığını kaydetti.



“Arama kurtarma teşkilatımız performansını daha da geliştirmektedir”

Düzenlenen tatbikatla, her türlü deniz ve hava şartlarında 24 saat süreyle gerçekleşen arama kurtarma faaliyetlerinin Türkiye ile KKTC tarafından karşılıklı iş birliği içerisinde başarıyla icra edilebileceğinin ulusal ve uluslararası kamuoyuna bir kez daha gösterildiğine dikkati çeken Tümamiral Kendirli, “Denizde ve karada zor durumda olan insanların yardım çağrılarına en kısa sürede reaksiyon gösterip insanlara ulaşmak, hayati bir zorunluluktur. Sorumluluk sahasında gerçekleştirdiği tüm görevlerde ‘önce insan' prensibiyle hareket eden arama kurtarma teşkilatımız, bu zorunluluğun farkındalığıyla gerçekleştirdiği tatbikatlar vesilesiyle arama kurtarma faaliyetlerindeki performansını daha da geliştirmektedir" dedi.

Vira Haber