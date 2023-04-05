Samsun'da Gölete Düşen Araçtaki Çift Öldü

Samsun'da gölete düşen hafif ticari araçtaki emekli imam ve eşi hayatını kaybetti.

Emekli imam Yusuf Bulut'un kullandığı hafif ticari aracın, Atakum ilçesi Karakavuk göletine düştüğünü gören vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine İl Jandarma Komutanlığı sualtı aram kurtarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce göletin 10 metre açığında ve 12 metre derinliğindeki araçta yer alan Yusuf Bulut ile kıyıda bulunan eşi Şahsenem Bulut'un öldüğü anlaşıldı. Göletten çıkarılan çiftin cesetleri otopsi için Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Araç, çekici yardımyla göletten çıkarıldı.

Vira Haber