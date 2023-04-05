ALKADI BEY İsimli Gemi İskenderun Tosyalı Limanına Yanaştı
127 adet yaşam konteyneri yükü ile yola çıkan ALKADI BEY isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına yanaştı.
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Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada:
'Bakanlığımız koordinesinde Çanakkale’den 127 adet yaşam konteyneri yükü ile yola çıkan ALKADI BEY isimli gemi İskenderun Tosyalı Limanına yanaşarak tahliye işlemine başladı. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza her türlü desteği veren denizcilerimiz ile çalışmaya devam ediyoruz.' şeklinde ifade etti.
Vira Haber
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Etiketler : ALKADI BEY, Tosyalı Limanı, İskenderun
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