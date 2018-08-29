İstanbul27 °C

  1. HABERLER

  2. GÜNCEL

  3. Samsun’da liman başkanı görevinden alındı
Samsun’da liman başkanı görevinden alındı

Samsun’da liman başkanı görevinden alındı

Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal görevinden alındı. Ünal'ın yerine İsmail Özgür Özcan getirildi.

A+A-

Samsun Liman Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı. Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal görevinden alındı. Ünal'ın yerine kurumda görevli Denizcilik Sörvey Mühendisi İsmail Özgür Özcan atandı.

 Özcan Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Özcan Vali Kaymak'a çiçek takdim ederken, Vali Kaymak Özcan'a görevinde başarılar diledi. 

Vira Haber

Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.