Samsun’da liman başkanı görevinden alındı
Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal görevinden alındı. Ünal'ın yerine İsmail Özgür Özcan getirildi.
A+A-
Samsun Liman Başkanlığı'nda bayrak değişimi yaşandı. Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal görevinden alındı. Ünal'ın yerine kurumda görevli Denizcilik Sörvey Mühendisi İsmail Özgür Özcan atandı.
Özcan Samsun Valisi Osman Kaymak'ı ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundu. Özcan Vali Kaymak'a çiçek takdim ederken, Vali Kaymak Özcan'a görevinde başarılar diledi.
Vira Haber
Bu haber toplam 94 defa okunmuştur
Etiketler : Samsun Liman Başkanı, Aydın Ünal, İsmail Özgür Özcan, samsun, liman
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.