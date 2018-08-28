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Yüzlerce ölü balık sahile vurdu

Yüzlerce ölü balık sahile vurdu

Bilim insanları, Malibu lagününde geçen haftadan bu yana görülen ölümlerin mevsim normallerinin üzerindeki su sıcaklığından kaynaklandığını tahmin ediyor.

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ABD'nin California eyaletindeki Malibu lagününde  yüzlerce ölü balık sahile vurdu.  California Eyalet Parkları Angeles Bölgesi Müfettişi Craig Sap,  yaptığı açıklamada, bilim adamlarının, Malibu lagününde geçen hafta çarşamba  gününden bu yana devam eden balık ölümlerinin mevsim normallerinin üzerindeki su  sıcaklığından kaynaklandığı tahmininde bulunduğunu söyledi.

Yetkililerin, incelemelerde bulunmak üzere su ve balıklardan örnekler  aldığını belirten Sap, balık ölümleriyle ilgili olarak yükselen besin değerleri,  azalan çözünmüş oksijen seviyesi ya da lagünde artan balık sayısı gibi diğer  ihtimallerin de üzerinde durulduğunu belirtti.

Malibu lagününde 2013 yılında tartışmalara yol açan bir restorasyon  projesi hayata geçirilmişti.

Bazı çevreci gruplar, restorasyon projesinin, hassas doğal yaşam  alanına ve ekosisteme zarar verdiğini ileri sürüyor. Yöre halkı da balıkların  projenin başarısızlığı nedeniyle öldüğünü savunuyor.

Vira Haber

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