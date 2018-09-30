San Diego Limanı hacklendi

San Diego Limanı bazı sistemlerini kapatan ve sistem işlemlerinin normale dönmesi için Bitcoin talep eden bir siber saldırı (ransomware) yaşadığını bildirdi.

San Diego Limanı bilgi teknolojisi sistemlerinden bazılarını kullanamıyor

Kritik sistemlerin etkilenmediği ve çoğu Liman operasyonunun hala her zamanki gibi çalıştığı belirtiliyor. Port CEO’su Randa Coniglio, personelin diğer sistemleri çok dikkatli bir şekilde kapatmasından önce limanın bilgi teknolojisi sistemlerinden bazılarının ele geçirildiğini söyledi.

Fidye miktarı liman yetkilileri tarafından açıklanmamakla birlikte, ödeme olarak lider kripto para birimi Bitcoin’in talep edildiği söyleniyor.

Müfettişler saldırının arkasında kimin olduğunu açıklamadı

FBI ve İç Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, San Diego’da Salı günü yaşanılan saldırı hakkında soruşturma başlattılar. ABD Sahil Güvenlik kurumu da dahil olmak üzere tehlikeye girmiş sistemleri geri almak için yerel, eyalet ve federaller kurumlar ortaklaşa çalışıyor.

Liman yetkilileri, kamu güvenliği operasyonlarının devam ettiğini ve gemilerin olaydan etkilenmediğini belirtiyor. San Diego Limanı, San Diego Körfezi’nde 34 mil boyunca kargo ve kruvaziyer terminalleri, oteller, restoranlar, marinalar, müzeler ve 22 kamu parkını içeriyor.

Vira Haber