Geçtiğimiz yıl 6047 deniz aracı Türk bayrağına geçti

Geçtiğimiz yıl 6047 tekne, gemi, kotra, yat vb. deniz aracı Türk bayrağına geçiş yaptı. 1500’ü ise sırada bekliyor

Yurt dışında bulunan ve yabancı bayrak çekmiş olan şirket ve kişilere ait, tekne, gemi, kotra ve yat gibi deniz araçlarına Türk bayrağı çekilmesini amaçlayan çalışmalar sonuç vermeye başladı. Kararların geçtiğimiz yıl mart ayında yürürlüğü girmesinden bu yana Türkiye limanlarında 6047 tekne, gemi, kotra gibi deniz aracı Türk bayrağına geçiş yaptı. Bununla birlikte yabancı bayrak taşıyan 1500 deniz aracının da Türk bayrağına geçişiyle ilgili çalışmaların sonuna gelindiği öğrenildi.

Türkiye’deki armatörlerin sahip olduğu 2 bin 336 gemiden tonaj olarak yüzde 72’si yabancı bayraklı. Adet olarak ise yüzde 45 i yabancı bayrak taşıyor. Türk armatörleri 43 farklı ülke bayrağını kullanıyor. Bunlar arasında ilk sırayı Moldova alıyor. Bu ülkeyi sırasıyla Marshall Adaları, Panama, Rusya, Liberya, Cook Island, Belize, Bahama ve Sierra Leone takip ediyor.

Dünyada en çok kullanılan bayraklardan biri Panama. Sebebi ise Panama’nın sağladığı avantaj ve finansal kolaylıklar. ABD bandıralı gemilerin sayısı 3 bin 400 iken, Çin’de bu sayı 3 bin 700. Panama, kayıt ücretleri, hizmet bedelleri ve vergilerden yılda 500 milyon dolarlık gelir kazanıyor.

Vira Haber