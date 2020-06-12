Sanayi ve Teknoloji Bakanı'ndan Koronavirüse Karşı Yerli İlaç Müjdesi!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, koronavirüse karşı yerli sentezle bir ilaç geliştirdiklerini açıkladı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, "Kovid-19'a karşı yerli ve milli olarak kendi sentezimizle geliştirilmiş çok önemli bir ilacı ürettik." dedi.

Varank, yerli sentez ilaçla ilgili, "Ruhsatlandırma aşamasına gelmesi mutluluk ve gurur verici.Bu aşamadan sonra tedavide kullanılması ve ihracatı planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Vira Haber