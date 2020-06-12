Yunan Sahil Güvenlik Batırdı, Türk Sahil Güvenlik Kurtardı
Yunan Sahil Güvenlik Güçleri'nin geri ittiği 42 mülteci Türk Sahil Güvenlik güçlerince kurtarıldı.
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Yunan Sahil Güvenlik güçleri mültecilere yönelik sorunlu tavrını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde Yunan Sahil Güvenlik güçlerince geri itilen mültecilerin Türk Sahil Güvenliğince kurtarılmasının ardından bugün de benzeri bir olay yaşandı.
Aslan Burnu açıklarında Yunan Sahil Güvenlik güçlerince geri itilen mültecilerin olduğu bilgisini üzerine bölgeye Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi.
Türk Sahil Güvenliği, lastik bottaki 42 sığınmacıyı kurtararak karaya çıkardı.
Vira Haber
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Etiketler : Yunanistan, Mülteci, Sahil Güvenlik, Türkiye
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