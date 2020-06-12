Ankara’da Korkutan Görüntü Film Sahnelerini Aratmadı
Ankara'yı dün etkisi altına alan şiddetli yağış öncesi meydana gelen gök gürültüsü, vatandaşlara büyük panik yaşattı.
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Ankara’da dün akşam saatlerinde etkili olan yağış sonrasında birçok iş yeri hasar görürken bir vatandaş elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kuvvetli sağanak nedeniyle, cadde ve sokaklar da dere yatağına döndü.
Gök gürültüsü ve şimşeklerin şiddeti vatandaşlara korku dolu anlar da yaşattı. Gökyüzünde meydana gelen görüntüler korku filmlerini aratmadı.
Vira Haber
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Etiketler : Ankara, Sağanak, Yağış, Meteoroloji
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