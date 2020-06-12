Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan İztuzu Uyarısı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Twitter hesabından İztuzu Plajı'yla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Plajın görüntülerine de yer ve Bakan Kurum, deniz temizliği çalışmalarının ardından çıkan çöplerin yer aldığı videoyu paylaştı ve İztuzu'nun kirliliğine dikkat çekti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "Deniz temizliği yaptığımız Dalyan İztuzu'ndaki tablo hepimizin içini acıttı. Denizlerimizi, kıyılarımızı kirletmeyelim, koruyalım." ifadelerini kullandı.