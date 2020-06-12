KUMPORT'tan Limancılık Sektöründe Bir İlk Daha: KUMPORT Pusula

Uygulama iş süreçlerini optimize ederken, günlük liman operasyonlarının omurgasını oluşturan tır şoförleri, nakliyeciler ve gümrük müşavirlerinin hayatını kolaylaştırıyor.

Türkiye'de limancılık sektörünün modern yüzü olan Kumport, hayata geçirdiği uygulamalarla sektördeki öncü rolünü sürdürüyor. Son olarak sürdürülebilirlik raporu, sıfır atık tesisi gibi sektörde ilk olma niteliği taşıyan işlere imza atan Kumport, yazılım ekibinin geliştirdiği Kumport Pusula uygulamasıyla günlük liman işlerinin daha pratik bir şekilde yapılmasını sağlıyor. Limancılık sektörünün dijitalleşmesi yolunda önemli bir adım olan uygulamayı telefonlarına indiren tır şoförleri, liman girişinde araç ön kayıtlarını kolayca gerçekleştirerek uzun kuyrukları ortadan kaldırıyor. Yandex altyapısı kullanılarak liman haritasının çıkarıldığı Kumport Pusula'daki QR kodunu kapı girişine okutan şoförler, uygulama üzerinden yükleme ya da boşaltma yapacağı konteyner sahasına yönlendiriliyor. Böylece liman sahalarında yaşanan zaman kaybının da önüne geçilerek operasyonlar daha verimli bir hale getiriliyor.

İŞ SÜREÇLERİNİ OPTİMİZE EDİYOR

Kumport'un kapı yoğunluğu bilgisini de kullanıcılarıyla paylaşan uygulama, nakliyecilerin yükleme&boşaltma işlemleri için liman önceliklendirmesini en doğru şekilde yaparak şoförlerini yönlendirmesine olanak sağlıyor. Kullanıcılarıyla buluşturduğu hizmetlerin bütünüyle iş süreçlerinin optimize edilmesine yardımcı olan Kumport Pusula, gümrük müşavirlerine ise konteynerlerin limandaki ihracat ya da ithalat işlemleri tamamlanınca bildirim gönderiyor. Ayrıca konteynerlerin hareket geçmişine de uygulama üzerinden ulaşılabiliyor.

Vira Haber