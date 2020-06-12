Bakan Karaismailoğlu Açıkladı Türk Gemi Sanayisi Dünya Klasmanında Hak Ettiği Yerde

Türkiye'nin önemli gemi inşa sanayi bölgelerinden biri olan Marmara'nın incisi Yalova'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade eden Karaismailoğlu, törende Türk Gemi Sanayisi ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

ÜSTÜN TEKNOLOJİYE SAHİP YENİ NESİL BİR GEMİ

Bugün 24 bin kişiye istihdam sağlayan 38 gemi yan sanayisi tesisiyle sektörde önemli bir yere sahip olan Yalova'da gurur verici bir ana şahit olduklarını belirten Karaismailoğlu, denizle buluşacak fabrika trol balıkçı gemisinin 108 metre uzunluk ve 20 metre genişliğinde soğuk kış şartlarında dahi operasyon kabiliyeti olan, üstün teknolojiye sahip yeni nesil bir gemi olduğunu anlattı.

GEMİ SANAYİMİZİN REKABET GÜCÜ DE GÜN GEÇTİKÇE ARTMAKTADIR

Gemi sanayisinin başarılarının altını çizen Karaismailoğlu, "150 kişilik yaşam kapasitesi ile mürettebatı ve fabrika çalışanlarına üst seviyede konfor sağlayacak niteliktedir. Gemi inşa sanayimiz, her geçen gün yetkinliklerini artırmakta, önemli bir değer olarak yükselmektedir.

Türk gemi inşa sanayisi en son teknolojileri kullanan, çevreye duyarlılığı ve yüksek kaliteyi hedefleyen bilgi birikimi sayesinde, taahhüt sürelerine sadık kalma ve işi vaktinde bitirme özellikleriyle dünyada saygın bir yere sahiptir. İstihdama katkı ve ülke ekonomisine döviz sağlamaktadır. Gemi sanayimizin, inovatif, çevreci ve alternatif enerjileri kullanma yeteneğiyle rekabet gücü de gün geçtikçe artmaktadır” dedi.

Vira Haber