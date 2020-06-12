Oteller Kapılarını Yeni Normal Düzene Göre Açıyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının hayatımızda birçok değişikliğe ve yeniliğe sebep olduğu aşikar. Hatta bu duruma artık “Yeni Normal” demeye başladık. Turizm alanı da salgın sonrasında bu düzene göre yeni kararlara ayak uydurarak devamlılığını sağlayacak. Peki bizi ne gibi farklılıklar bekliyor. Tüm detaylarıyla Yeni Normal Düzende tatil anlayışı…

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