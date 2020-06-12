Kızılırmak’ta Boğulan Çocukların Acı Hikayesi

Çocuklarının okul masraflarını karşılamak için patates ekimine gelen ailelerin çocukları, gittikleri Sivas'ta serinlemek amacıyla dün girdikleri Kızılırmak'ta cansız bedenleri bulundu. Dalgıçlar, 3 çocuğun cesedini kayboldukları yerden yaklaşık 50 metre uzaklıkta buldu.

Vefat eden kardeşler Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı'nın (8) cenazeleri Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine getirildi.

Mahmut ve Kadir Yağmur'un cenazeleri ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Mahallesi Camisi'nde İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç tarafından kıldırılan namazın ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi. Tören sırasında çocukların yakınları gözyaşı döktü.

Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Albayrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan dolayı büyük bir üzüntü yaşadıklarını dile getirerek ailenin ekonomik olarak zor durumda olduğunu, çocukların da okul harçlıklarını çıkarmak için çalıştıklarını belirtti.

Vira Haber